‘S’ha acabat’, una gran cançó dels Pets (i un homenatge a Marc Grau).

Potser encara són reminiscències del trentè aniversari de la revista Enderrock que el mes passat vàrem celebrar, però el fet és que aquests dies penso molt en el guitarrista Marc Grau (vegeu aquí) que ens va deixar de manera molt prematura el 1999, un càncer als 44 anys, quan es trobava en el punt àlgid de la seva vida professional.

Grau va ser, ras i curt, el productor i músic que a final dels vuitanta i principi dels noranta va donar gruix, seriositat i nivell al rock català. Un home, doncs, fonamental.

Un bon exemple del seu talent el trobem en el segon disc dels Pets, titulat ‘Calla i balla’, que es va publicar el 1991 i que va significar un gir radical a la carrera del grup de Constantí després d’un primer disc, editat el 1989, que ja apuntava maneres però que no hauria portat el grup gaire lluny si no hagués estat per la feina que Marc Grau va fer amb el grup i que va quallar de manera esplendorosa en aquest disc.

Em centraré en una cançó d’aquest ‘Calla i balla’ que em sembla idònia per demostrar aquest paper bàsic del guitarrista i productor de tot el disc. És la cançó ‘S’ha acabat’, que encara avui el grup manté en el seu repertori en directe.

La lletra de ‘S’ha acabat’, la va escriure Joan Reig –bateria del grup i autor d’unes quantes cançons més al llarg de tota la discografia dels Pets que demanarien un estudi detingut de les històries que hi explica– i parla d’un amor fracassat de joventut entre dos nois :

‘S’ha acabat’ (Calla i balla, 1991)

Lletra de Joan Reig

Un núvol passa, els carrers s’han enfosquit

I fot un ram com els de quan era petit

Darrera els vidres jo m’ho miro arrupit

Ma mare sent Roberto Carlos tot fent el llit

Ara jo flipo amb aquell gat blau i trist

I moro d’enyorança perquè no ets aquí

La pluja m’ha portat records d’aquell estiu

Que vam passar junts en el teu pis de Cambrils

Ma mare mai va creure que només fóssim amics

Ella ens protegia de la llengua dels veïns

Perquè si eres a casa em veia tan feliç

No ho entenia però un fill és sempre un fill

Uooo, dos cossos enmig de la sorra

Uooo, rebolcant-se abraçats

Uooo, de la ment no se m’esborra

Uooo, no puc creure’m que s’ha acabat

Que s’ha acabat

Va aparèixer envoltada de misteri

En el primer moment tot va semblar normal

Borratxeres, descontrol, mais i rialles

L’endemà jo amb ressaca i ell amb ella se’n va anar

Però ara aquell núvol lentament ja ha passat

Ja no plou i el cel gris sembla que s’ha escampat

I un gran amor no pot morir-se així

Del casset de ma mare m’ha semblat sentir

Uooo, dos cossos enmig de la sorra

Uooo, rebolcant-se abraçats

Uooo, de la ment no se m’esborra

Uooo, no puc creure’m que s’ha acabat

Que s’ha acabat

Però ara aquell núvol lentament ja ha passat

Ja no plou i el cel gris sembla que s’ha escampat

I un gran amor no pot morir-se així

Del casset de ma mare m’ha semblat sentir

Uooo, dos cossos enmig de la sorra

Uooo, rebolcant-se abraçats

Uooo, de la ment no se m’esborra

Uooo, no puc creure’m que s’ha acabat

Que s’ha acabat

Que s’ha acabat

Però el que de debò em sembla destacable d’aquesta cançó és el videoclip que trobareu aquí sota. Abans, però, vull fer-vos notar com estan estructurats els cinc minuts que dura la gravació perquè em semblen ideals per entendre el paper de Marc Grau: Hi ha una primera part en què podeu veure el grup –aleshores encara amb quatre components– amb un Lluís Gavaldà desencadenat en pla estrella roquera… fins que en el minut 2′ 56″ apareix al fons Marc Grau, com qui no fa res agafa la seva Gibson Les Paul… i aconsegueix que el tema , que ja era potent, s’elevi fins molt amunt.

Mireu quina fila feia en aquella època Lluís Gavaldà i que bé que el va retratar Xavier Mercader, l’enyorat fotògraf d’Enderrock que ens va deixar fa dos anys.