Retorn a Trieste. La ‘Barcolana’.

Reprenc el fil dels apunts (vegeu-los aquí) que em va inspirar el viatge que el passat mes d’abril l’A. i jo vàrem fer a la ciutat de Trieste amb uns quants companys del curs sobre la ‘Commedia’ de Dante.
El motiu de la represa és que he començat a organitzar una nova visita pel proper mes d’abril amb el grup amb què des de fa temps visitem Itàlia un cop l’any aproximadament.
Per preparar el viatge d’aquesta colla he anat enviant-los alguns textos per WhatzApp que ara aplego en aquest apunt i en els que el seguiran.
Començo, doncs:
La data del 23 de gener de 1960 és una fita històrica pels interessats en la investigació oceanogràfica. Aquell dia un batiscaf de disseny suïs va arribar per primera —i fins ara única— vegada a la Fossa de les Mariannes, el punt més profund del planeta (10.911 metres). El tripulaven dues persones: el suïs Jacques Piccard i el tinent americà Don Walsh.
L’esdeveniment, com dic, ha passat a la història i també el nom amb què fou batejat el batiscaf: TRIESTE.
No cal endinsar-se en les profunditats de l’oceà per adonar-nos de l’especial relació que hi ha entre Trieste i el mar.
Potser és pels cinc segles i mig que la ciutat va ser l’única sortida a la Mediterrània que tenia l’imperi dels Habsburg.
O potser pel fet que la Piazza Unità sigui la plaça oberta al mar més gran d’Europa.
El cas és que, des de 1969, un dels esdeveniments més importants de l’any a Trieste és la ‘barcolana’ (vegeu aquí), la concentració de velers més important del món que cada octubre es celebra en el golf de Trieste, davant per davant de la Barcola, el passeig marítim que uneix la ciutat amb el Castell de Miramare (vegeu aquí i també aquí).
És per això que no ens hauria d’estranyar gaire que l’aparell que ha explorat els racons més profunds de l’oceà porti el nom de la ciutat de Trieste.
No és cap casualitat: el porta per diversos motius que aniré explicant en els apunts següents.
(Continuarà)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!