14 d'octubre de 2025
Retorn a Trieste. Les entitats científiques i tecnològiques.

ENTITATS D’ÀMBIT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC QUE TENEN SEU A TRIESTE

  • Universita degli studi di Trieste
  • Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)
  • International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
  • Osservatorio Geofisico Sperimentale (OGS)
  • Osservatorio Astronomico di Trieste (OAT)
  • Istituto per l’infanzia “Burlo Garofalo”
  • Laboratorio de Biología Marina (LBM).
  • Istituto Sperimentale Talassografico F. Vercelli del CNR
  • Fondazione Carlo e Dirce Callerio
  • Istituto per lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione Economica Europea
  • International Institute for Human Rights Studies
  • Istituto Sloveno di Ricerche (SLORI)
  • International Centre for Genetic engineering and Biotechnology (ICGEB)
  • Laboratorio di luce di sincrotrone ELETTRA
  • Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
  • Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM)
  • International Centre for Science and High Technology (ICS)
  • Centro di Ecologia Teorica e Applicata (CETA)
  • Consorzio per l’Incremento degli Studi e delle Ricerche degli Istituti di Fisica dell’Università di Trieste
  • Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze
  • The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries (TWAS)
  • Laboratorio Museale dell’Immaginario Scientifico (LIS)
  • United World College of the Adriatic
  • Consorzio MIB

