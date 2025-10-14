Retorn a Trieste. Les entitats científiques i tecnològiques.

(La sèrie comença aquí)
(Vegeu aquí l’anterior apunt)
ENTITATS D’ÀMBIT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC QUE TENEN SEU A TRIESTE
- Universita degli studi di Trieste
- Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)
- International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
- Osservatorio Geofisico Sperimentale (OGS)
- Osservatorio Astronomico di Trieste (OAT)
- Istituto per l’infanzia “Burlo Garofalo”
- Laboratorio de Biología Marina (LBM).
- Istituto Sperimentale Talassografico F. Vercelli del CNR
- Fondazione Carlo e Dirce Callerio
- Istituto per lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione Economica Europea
- International Institute for Human Rights Studies
- Istituto Sloveno di Ricerche (SLORI)
- International Centre for Genetic engineering and Biotechnology (ICGEB)
- Laboratorio di luce di sincrotrone ELETTRA
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)
- Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM)
- International Centre for Science and High Technology (ICS)
- Centro di Ecologia Teorica e Applicata (CETA)
- Consorzio per l’Incremento degli Studi e delle Ricerche degli Istituti di Fisica dell’Università di Trieste
- Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze
- The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries (TWAS)
- Laboratorio Museale dell’Immaginario Scientifico (LIS)
- United World College of the Adriatic
- Consorzio MIB
(Continuarà)