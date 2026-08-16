Novetats a l’exposició del Museu d’Història de Catalunya sobre els gitanos.

És evident que el senyor Illa, el seu ‘govern de tothom’ i, sobretot, els cervellets responsables de la comunicació institucional consideren que és molt més important per als ciutadans oferir-los un espectacle tan patètic i provocador de vergonya aliena com la inauguració de l’eclipsi de sol que no donar una informació rellevant relacionada amb una exposició, també institucional per cert, que ha prorrogat unes setmanes més la seva oferta als visitants. Per si encara en dubtàveu aquí teniu una prova més que la cultura no dóna vots.
Abans de continuar us ofereixo una imatge la contemplació de la qual us aconsello que combineu amb la lectura d’aquest article de Txell Partal que es publica avui mateix a Vilaweb.
Un cop deixada constància d’aquesta mostra de la manca de nivell a què ha arribat la nostra màxima institució vaig per feina perquè vull recordar-vos un fet que s’ha produït sense que s’hagi fet cap anunci públic: l’exposició “El poble gitano de Catalunya: història i cultura” (vegeu aquí), inaugurada al Museu d’Història de Catalunya el 2 d’octubre de 2025 i que inicialment estava oberta fins al 2 d’agost d’enguany ha estat prorrogada fins al diumenge 13 de setembre.
Una notícia, aquesta de la pròrroga, que si no m’equivoco (i em sembla que no) la podríem catalogar perfectament en l’apartat dedicat a les informacions clandestines perquè enlloc s’ha anunciat. Sort he tingut jo avui que en entrar com cada dia al digital ‘Núvol’ m’he trobat amb aquest article de Sandra Murillo que parla de l’exposició i de la pròrroga.
També he sabut que el Museu ha produït un reportatge d’uns quinze minuts molt recomanable que il·lustra les interioritats del muntatge d’aquesta exposició que no dubto a qualificar com la més important que s’ha fet fins ara a casa nostra sobre la història del món gitano i la seva relació amb els Països Catalans.
En aquest reportatge –i a l’exposició, és clar– es parla d’un episodi de neteja ètnica protagonitzat durant el segle XVIII per la monarquia dels Borbons conegut (més exactament hauria de dir ‘poc conegut’) amb el nom de ‘La gran batuda’ (vegeu aquí) que va començar l’any 1749 amb una normativa signada per Ferran VI que tenia un títol inequívoc: “Reglas para contener y castigar la vagancia y otros excesos de los llamados gitanos”.
Tota la primera planta de l’edifici està destinada a aquesta exposició que, això sí, difícilment es resol amb una visita: si voleu copsar tot el que s’hi diu en teniu ben bé per tres o quatre hores. Si us sembla molt fort fer-ho d’una tirada us suggereixo que repetiu la visita –el preu de l’entrada és irrisori– uns dies després. No gaires, però: queda menys d’un mes perquè tanqui portes.
El pòrtic de l’exposició
Si entreu al web del Museu veureu que hi ha un servei de visites guiades a l’exposició. Jo, que ja l’havia visitat en solitari un dels primers dies que era oberta al públic, vaig voler fer el trajecte amb guia amb l’esperança de copsar detalls que m’haguessin passat desapercebuts en l’estada anterior. Malhauradament he de dir que no vaig tenir sort i he preferit soterrar en el cove dels errors i de l’oblit aquella visita guiada que no em va servir gairebé de res.
Acabo ja. El món gitano és força desconegut i la nostra mirada sol estar bastant carregada de prejudicis que no ajuden gens a destriar què és el gra i què la palla. Repassant la biblioteca de casa he trobat cinc llibres que em sembla que us poden ajudar una mica a l’hora d’entrar en matèria.
“En pos del sol. Los gitanos en la historia, el mito y la leyenda”, JoaquínAlbaicín (Ediciones Obelisco,1997)
“Lo Garrotín de Lleida. Sintonia d’una ciutat de paios i gitanos”, Josep Tort i Matías López (Pagès editors, 2004)
“Nonell, Vallmitjana i els gitanos”, Julià Guillamon (Edicions de 1984, 2026)
“Els gitanos catalans de França. Llengua, cultura i itineraris de la gran diàspora”, Eugeni Casanova (Pagès editors, 2016)
“Antonio Salazar. L’últim patriarca gitano del Pla de l’Aigua”; Joan Argilés (Pagès editors, 2016)
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