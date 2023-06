Tot preparant cinc dies d’agost a Florència.

Amb calma i sense precipitacions començo a preparar l’estada de cinc dies que a final d’agost farem a Florència.

De fet, serà el nostre setè viatge a la capital de la Toscana, i segurament pensareu que poca preparació ens cal si hi hem estat tantes vegades.

Cert; però no del tot. Aquest viatge serà especial i molt diferent dels anteriors perquè hi anirem amb la Mila, la nostra néta. Serà la tercera etapa del pla d’introducció al món italià que vàrem començar amb ella, fa dos anys, a Venècia i va continuar, l’any passat, a Roma. Després de Florència el projecte inicial s’acaba, però ja se sap allò de ‘mai diguis blat’…

Seran tres dies sencers (un dels quals, entremig, dedicat a visitar Pisa), més la tarda del dia que arribarem i el matí del dia que marxarem. Un total de quatre nits en un apartament a tocar de la Via Tornabuoni i del pont de la Santa Trinita, que és l’indret on una pintura feta el 1884 per Henry Holiday retrata un Dante trasbalsat davant la presencia inesperada de la seva adorada Beatrice amb dues dames de companyia.

No és un viatge senzill de programar tenint en compte que l’objectiu és aconseguir que una noieta d’onze anys vegi coses importants, però ben dosificades. Que s’enamori de la ciutat, però sense embafar-la amb massa museus, esglésies i monuments, cosa complicada en un indret tan temptador i ric en meravelles com Florència.

Per això, perquè la tria del programa no és senzilla, he començat a preparar la visita agafant distància i anat a la segura. És a dir, he començat pel veterans Josep Pla i Gaziel, que varen passar per aquells indrets fa cent i setanta anys respectivament.

De Pla agafo les ‘Cartes d’Itàlia’, llibre imprescindible que, talment com un talismà, procuro posar a la maleta cada vegada que viatjo a aquell país. També rellegiré els ‘Records de Florència’, inclosos a ‘La vida amarga’, el volum sisè de l’Obra Completa d’Edicions Destino.

Pel que fa a Gaziel, m’emparo en una petita joia que no havia llegit encara: ‘L’home és el tot’, escrit el 1956 i editat per Selecta el 1962. Una magnífica sorpresa sobre la qual parlaré aquí mateix amb més detall ben aviat.

Quant a llibres escrits més de cap aquí en tinc tres de seleccionats: dues relectures summament recomanables i una estrena.

Les relectures són ‘La ciutat del lliri roig’ ( Brau, 2006 ), de Josep Valls , home savi i profundament coneixedor d’ Itàlia i de Josep Pla ( vegeu aquí ) i ‘La divina Florència’ ( Pòrtic, 2021 ), de Sílvia Colomé , periodista de La Vanguardia española .

( ), de , home savi i profundament coneixedor d’ i de ( ) i ( ), de , periodista de . El llibre que estrenaré serà ‘Dante’ (Acantilado, 2021), d’Alessandro Barbero, una biografia molt completa de l’autor de la ‘Commedia’ que, en no existir encara la versió en català, hauré de llegir en llengua del 155. Què hi farem…

Fins ben aviat, doncs!