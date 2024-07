1980: la bona idea de Pino D’Angiò.

El dissabte 6 de juliol se’n va anar el senyor Giuseppe Chierchia, conegut en el món de la música (i no només la italiana) com Pino D’Angiò.

Havia nascut a Pompeia, als peus del Vesubi, el 1952 i era a punt de complir setanta-dos anys.

L’any 1980, després d’una estada als Estats Units, va enregistrar el seu èxit universal ‘Ma quale idea’ (Quina idea), una encertadíssima barreja de música disco i funky que segons els italians, grans amants de defensar els seus (un costum que aquí faríem molt bé d’imitar) és el primer rap de la història.

Amb una veu forçadament profunda que combinava amb uns falsets que els Bee Gees varen posar de moda per aquella època D’Angiò va popularitzar una imatge de ‘xulopiscines’ amable. Tenia un elevat sentit de la ironia i li agradava aparèixer en escena amb una cigarreta encesa als dits.

El vídeo d’aquí sota us dona una idea molt aproximada de qui era i com cantava el senyor Pino D’Angiò.

Ma quale idea (1980)

L′ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente

Io mi sono avvicinato lei già non capiva niente

L’ho guardata m′ha guardato e mi sono scatenato

Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato

Le ho sparato un bacio in bocca uno di quelli che schiocca

Sulla pista indiavolata lì per lì l’ho strapazzata

L’ho lanciata riefferrata senza fiato l′ho lasciata!

Tre le braccia m′e cascata era cotta innamorata

Per i fianchi I’ho bloccata e ne ho fatto marmellata!

Oh yeah

Si dice cosi no?

E poi, e poi

Che idea! (Ma quale idea?)

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea! (Ma quale idea?)

E′ maliziosa, ma sapra tenere a bada un superbullo buffo come te

E poi che avresti di speciale che in un altro, no, non c’è!

Che idea! (Ma quale idea?)

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea! (Ma quale idea?)

Attento lei lunga la sa!

Lei ti farà girare in tondo senza avere mai

Le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai!

M′è venuta una pensata

Nella tana l’ho portata

Le ho versato un′aranciata lei s’è fatta una risata

Al mio whisky si è aggrappata e cinque litri s’è scolata

Mi sembrava bell′è andata m′ha baciato I’ho baciata

Ad un tratto l′ho agganciata dalle braccia m’è sgusciata

M′ha guardato l’ho guardata I′ho bloccata accarezzata

Sul visino suo di fata ma sembrava una patata!

L’ho acchiappata I’ho frullata e ne ho fatto una frittata!

Oh yeah

Si dice cosi no?

E poi

Che idea! (Ma quale idea?)

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea! (Ma quale idea?)

E′ maliziosa ma saprà tenere a bada un superbullo buffo come te

E poi che avresti di speciale che in un altro no non c′è!

Che idea! (Ma quale idea?)

Non vedi che lei non ci sta?

Che idea! (Ma quale idea?)

Attento lei lunga la sa!

Lei ti farà girare in tondo senza avere mai

Le cose che pretendi e in fondo scusa in cambio tu che dai!

Che idea! (Ma quale idea?)

Pero cuál idea?

Balla

Beh, balla

Balla

Che idea!

Che idea!

Che idea!

(Ma quale idea?)

Balla

Balla (Ma quale idea?)

Che idea! (Ma quale idea?)

Non vedi che lei non ci stà

Balla

Balla

Che idea!

I una traducció de la primera estrofa perquè us feu una idea (quina idea) de per on van els tretst:

L’he pillat a la discoteca amb mirada de serpent / m’he acostat a ella i no entenia res / l’he mirada, m’ha mirat i m’he desencadenat / Fred Astaire al meu costat era estàic i patós. / Li he fotut una morrejada d’aquelles que es fan sentir / sobre la pista endimoniada aquí i allí ben barrejats / l’he llançada, l’he tornat a agafar sense alè l’he deixat. / Entre els braços m’ha caigut la tenia ben enamorada / l’he agafada pels costats i es va fer melmelada.

Oh, yeah (es diu així, oi?) / doncs vinga.

Quina idea (però quina?)

No t’adones que ella passa de tot…