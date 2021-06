‘Perdona’t tu, Iceta’, un excel·lent article de Joan Vall Clara.

L’article de Joan Vall Clara és la cirereta final que des de fa força temps els lectors d’El Punt Avui trobem a l’última plana del diari.

Sempre se l’ha de llegir i hi ha dies -com el diumenge passat, per exemple- que arriba a nivells suprems.

Llegiu-lo (també el podeu trobar en aquest enllaç) i ja m’ho sabreu dir:

Perdona’t tu, Iceta

I compte, no et trenquis amb un gest de generositat com els indults.

(Article de Joan Vall Clara publicat a El Punt Avui el diumenge 20 de juny de 2021)

Van desbocats. Pitjor que desbocats. I tenen les seves raons. Ben simples. Moltes estones no els munta ningú. I quan els munten no els menen ni amb regnes ni amb res. A Iceta el van descavalcar els seus per buscar el famós efecte Illa, que es va quedar en res davant els 74 diputats i el 52% independentista. I a Madrid Ayuso els ha ventilat de tal manera que ara són els socialistes els que s’han ennuegat de diàleg i no van ni a la presa de possessió. Però per què aquí van desbocats? Ahir, al consell nacional del PSC, Miquel Iceta va pujar un altre esglaó. “Són temps de perdó…, és un gest de generositat”, va dir el ministre i primer secretari. Perdó de què, Miquel? De què m’has/m’heu de perdonar, a mi i als més de dos milions de l’1-O? De què m’has de perdonar, Miquel, si n’estic de la monarquia fins a la pipa i vull la República com a forma de govern? De què m’has de perdonar, Miquel, si no vull continuar formant part d’un estat i vull la independència de la meva nació? De què m’has de perdonar, Miquel, si vull que us feu enrere en tota aquesta invasió jurídica que heu tolerat i muntat, i que promulgueu una amnistia i no aquesta comèdia dels nou indults? De què m’has de perdonar, Miquel, si vull un referèndum d’autodeterminació per decidir com ha de quedar la meva nació? Perdona’t tu, Miquel! Perdoneu-vos vosaltres, que no sé si sabeu el que feu. I compte, no et trenquis amb un gest de generositat com el dels indults.