‘Ombra d’Anna’: de Palau i Fabre a Sant Benet de Montserrat, passant per Toti Soler i Lídia Pujol. (i 2)

Cap al final de l’apunt anterior ha aparegut en escena un nom il·lustre: el del músic i musicòleg Enric Gispert (1925-1990) i al conjur de la seva figura no se m’acut res millor que exclamar un ‘tothom dempeus!’ en senyal de respecte i admiració per aquest home fonamental per a la història de la música a casa nostra al llarg del segle XX.

Ell va ser, doncs, qui va aconsellar a Toti Soler d’incloure ‘Ombra d’Anna’ en el seu primer disc. Si escolteu el que diu el guitarrista en el podcast del programa (aquest; apareix en el minut 08:00 i explica un munt de coses interessants) sabreu com va anar aquesta tria i la decisió final.

El cert és que en la conversa amb Blai Marsé queda bastant clar que l’Anna primigènia que va inspirar el poema de Josep Palau i Fabre és una nebulosa que segurament mai no podrem aclarir però que, en canvi, pel que diu el Toti sabem que en l’entorn més proper a Enric Gispert, l’autor de la música, hi havia una Anna veritablement fonamental: la seva muller Anna Nubiola.

Sabedor d’això Marsé cerca per la xarxa i esbrina un parell de coses en relació a aquesta segona Anna. La primera és que està molt relacionada amb el monestir de Sant Benet de Montserrat; la segona, que per a la cantant Lídia Pujol (vegeu aquí) la vida i l’exemple de l’Anna Nubiola fa que la consideri la seva mestra de vida.

A partir d’aquest moment en el programa sentim una primera trucada telefònica de Blai Marsé al monestir de Sant Benet i, tot seguit, una conversa amb Lídia Pujol que ens ajuda a començar a definir els primers contorns de la que durant un munt d’anys va ser la companya de vida d’Enric Gispert.

El següent pas, que culmina amb nota altíssima la segona meitat del programa, és una conversa cara a cara amb Anna Nubiola, la germana Anna del monestir de Sant Benet de Montserrat, i amb Lídia Pujol gràcies a la qual acabarem sabent-ho gairebé tot sobre ‘Ombra d’Anna’.

Si voleu tenir més referències sobre qui és i com pensa l’Anna Nubiola entreu aquí i llegireu l’entrevista que el passat mes de març Antoni Bassas li va fer per al Diari Ara.

Una veritable delícia, tot plegat…

I si per acabar voleu escoltar sencer el disc del debut del gran Toti Soler aquí el teniu:

