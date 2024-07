Nàpols, simpàtic De Crescenzo.

(La sèrie comença aquí)

Fa un parell de mesos, quan preparava el viatge a Nàpols que vàrem fer els darrers dies de juny, vaig parlar en aquest Bloc de Luciano De Crescenzo i, més concretament, del seu llibre ‘Il caffè sospeso’ (vegeu aquí) que era una de les lectures que m’emportava a la maleta per practicar l’italià durant les estones mortes.

La història, però, ve d’abans i, per tant, començaré pel principi i així no em deixaré cap detall.

Quan vàrem decidir que Nàpols seria l’objectiu del quart viatge d’iniciació italiana de la nostra néta vaig preguntar al Francesco, el meu admirat professor de la Commedia de Dante, quins autors napolitans em recomanava de llegir. Li vaig avançar el nom d’Erri de Luca, que naturalment em va confirmar, i va afegir a la llista una referència totalment desconeguda per mi: la novel·la ‘Ferito a morte’ de Raffaele La Capria (vegeu aquí)

Quan faltaven pocs dies pel viatge vaig fer una repassada ràpida a la guia El País-Aguilar de Nàpols que vaig fer servir el 2009 i que aleshores ens va orientar força. Allí vaig trobar notícia de dues tradicions napolitanes que quinze anys enrere m’havien passat desapercebudes: la ‘Smorfia’ (a la qual ja us avanço que dedicaré un apunt específic) i el ‘caffè sospeso’. Seguint aquesta darrera referència, doncs, va ser com vaig entrar en contacte amb la figura –també desconeguda per mi– de Luciano De Crescenzo (vegeu aquí el que en diu la Viquipèdia italiana). Durant el viatge vaig llegir amb gran satisfacció el llibre sobre el ‘caffè’ i puc dir que de resultes d’aquesta iniciació totalment autodidacta m’he convertit en un seguidor gairebé incondicional d’aquest autor.

De seguida vaig voler conèixer quina valoració de Luciano De Crescenzo feia el meu professor i la resposta que em va donar va ser lacònica però molt clara i entenedora: ‘simpàtic’. És a dir, que no es tracta de cap nom associat al que podríem denominar ‘gran narrativa italiana del segle XX’, però que era un autor agradable de llegir.

Luciano De Crescenzo va néixer a Nàpols el 18 d’agost de 1928 i es va morir a Roma el 18 de juliol de 2019. Precisament l’endemà de la mort d’un altre escriptor italià de gran popularitat: Andrea Camilleri. Va ser fill únic i tardà: sa mare, Giulia Panetta (1886-1971), el va tenir amb 42 anys i son pare, de nom Eugenio, amb 48. El senyor Eugenio De Crescenzo (1880-1956) va dedicar tota la seva vida al disseny, fabricació i venda de guants, un detall al qual sovint Luciano farà referència en els seus llibres: quan algun personatge ha de referir-se al pas del temps i a la pèrdua dels costums de tota la vida sol deplorar la desaparició de l’hàbit de sortir al carrer abillat amb un elegant parell de guants.

Luciano va ser un bon estudiant i a la Universitat de Nàpols va treure’s el títol d’enginyer hidràulic amb les qualificacions més altes. Després d’alguns intents de trobar feina de la seva especialitat algú li va aconsellar que s’especialitzés en informàtica. Un consell summament útil perquè l’any 1961, als 33 anys d’edat, va entrar a la IBM de Milà, empresa en la qual va ocupar importants càrrecs directius… fins que el 1976, amb 48 anys d’edat, va prendre la gran decisió de la seva vida: va deixar la IBM per dedicar-se exclusivament a escriure. Un any després apareixia el seu primer llibre –‘Così parlò Bellavista’– que es va convertir de seguida en un gran èxit de vendes i que li va obrir la porta d’una enorme popularitat.

De Crescenzo va ser, doncs, respectivament enginyer, escriptor, divulgador de la filosofia i la mitologia, presentador de televisió, guionista, actor i director de cinema. La pel·lícula basada en el seu primer llibre es va estrenar el 1984 (vegeu aquí) i va contribuir notablement a l’engrandiment de la seva popularitat.

La ciutat de Nàpols, els costums que es van perdent i els personatges que hi viuen és un dels grans temes dels llibres d’aquest autor. També la divulgació de la mitologia i de les idees filosòfiques clàssiques. La seva bibliografia s’enfila a la cinquantena de títols escrits a partir de 1977, amb una pila de reconeixements, premis i traduccions a altres llengües i una fama de persona decent i difícilment corruptible. L’any 1995 Berlusconi el va voler fitxar per al seu partit ‘Forza Italia’ cosa a la qual De Crescenzo no només es va negar sinó que no va tenir gaires dubtes a escampar la idea que si mai s’hagués de dedicar a la política ho faria el costat de la senyora Emma Bonino i el Partit Radical (vegeu aquí).

Si hagués de donar algunes pistes sobre l’obra de Luciano De Crescenzo entenedores per a un lector català diria que és una sàvia combinació de Sempronio, per la condició de cronista de la seva ciutat, i de Josep M. Espinàs, per la dimensió d’analista de la quotidianitat i de la senzillesa, perfumat tot plegat amb unes gotes d’aquell humanisme que solem trobar -els lector d’aquestes Totxanes, sobretot- en un Gabriele Romagnoli.

Sobre Nàpols tinc anotada la següent definició: “No és una ciutat com les altres, és un set cinematogràfic permanent en el qual no és necessari dir ‘acció!’ per començar a rodar una escena. Els actors ja neixen ensinistrats.”

L’italià de De Crescenzo és molt planer i s’entén sense gaires complicacions. Cosa normal en un home que per damunt d’altres consideracions es considera un comunicador.

Un exemple ben clar el tenim a ‘Così parlò Bellavista’, una esplèndida i divertida visió del caràcter napolità plasmada en un seguit de diàlegs sobre tot el diví i l’humà entre els seus personatges. En el pròleg ‘l’engignere De Crescenzo’ ens explica que va dictar tot el llibre en llengua napolitana en un magnetòfon atesa l’elevada oralitat del text. Després el va transcriure a l’italià mantenint el ritme i el to de la versió primera. Això fa que a cada pàgina trobem expressions i sentències populars traduïdes convenientment a peu de pàgina.

Interessant, amè i simpàtic, l’amic De Crescenzo. I de lectura obligada si teniu previst de viatjar properament a la ciutat del Vesubi.

