Nàpols. El quart ‘scudetto’ i “Napule è”, l’himne de Pino Daniele.

Nàpols mai te l’acabes. No és una frase buida de contingut: aquestes Totxanes en són una prova perquè després de la llarga sèrie d’apunts que l’estiu passat vaig dedicar a la ciutat (vegeu-los aquí) encara em queden coses per explicar.

Per exemple, el quart ‘scudetto’ guanyat després d’una dura pugna amb l’Inter de Milà. És el quart títol de la lliga italiana guanyat pels napolitans. Els dos primers en l’època de Maradona (1987 i 1990) i els altres dos molt més cap aquí (2023 i 2025).

Vegeu aquí sota una mostra de la festa que es va organitzar el passat mes de maig pels carrers de la ciutat tan bon punt l’equip va guanyar al Cagliari en la darrera jornada del campionat i va embutxacar-se els tres punts que li garantien l’avantatge definitiu davant dels milanesos.

L’altra referència que incorporo avui a la sèrie és musical i porta un nom concret: Pino Daniele (vegeu aquí), nascut a Nàpols el 1955 i mort ara fa deu anys.

La seva discografia depassa els trenta títols, però val la pena remarcar que el disc amb què va debutar —“Terra mia”, de l’any 1977– és ja un clàssic de la música italiana dels darrers cinquanta anys.

I dintre d’aquest disc trobem la petita meravella de ‘Napule è’, un cant d’amor a la ciutat interpretat en llengua napolitana.

Una referència de total confiança i que completa el que vull dir en aquest apunt la tenim en el periodista Toni Padilla (*) que avui parla de ‘Napule è’ al diari Ara en l’article que us reprodueixo íntegre al final de l’apunt.

(*) Qualsevol paper escrit per Toni Padilla sobre Itàlia mereix la meva màxima atenció: vet aquí un consell que fins ara no m’ha fallat mai.

Napule è

Napule è mille culure

Napule è mille paure

Napule è a voce de’ criature

Che saglie chianu chianu

E tu sai ca’ non si sulo

Napule è nu sole amaro

Napule è addore e’ mare

Napule è na’ carta sporca

E nisciuno se ne importa

E ognuno aspetta a’ sciorta

Napule è na’ camminata

Int’e viche miezo all’ate

Napule è tutto nu suonno

E a’ sape tutto o’ munno

Ma nun sanno a’ verità

Napule è mille culture

(Napule è mille paure)

Napule è nu sole amaro

(Napule è addore e’ mare)

Napule è na’ carta sporca

(E nisciuno se ne importa)

Napule è na’ camminata

(Int’ e viche miezo all’ate)

Napule è mille culure

(Napule è mille paure)

Napule è nu sole amaro

(Napule è addore e’ mare)

Nàpols és mil colors / Nàpols és mil pors / Nàpols és la veu de les criatures / Que s’enfila a poc a poc / I que et diu que no estàs sol /// Nàpols és un sol amarg / Nàpols és olor de mar / Nàpols és un paper brut / Que no li importa a ningú / I tothom espera la fortuna /// Nàpols és una passejada / Per carrerons, envoltat de gent / Nàpols és un somni / I tothom ho sap / Però no saben la veritat /// Nàpols és mil colors (Nàpols és mil pors) / Nàpols és un sol amarg (Nàpols és olor de mar) / Nàpols és un paper brut (Que no li importa a ningú) / Nàpols és una passejada (Per carrerons, envoltat de gent) / Nàpols és mil colors (Nàpols és mil pors) / Nàpols és un sol amarg (Nàpols és olor de mar)

————————————————————————————————–

Aprendre a parlar en napolità amb un himne

(Article de Toni Padilla al diari Ara del dijous 31 de juliol de 2025)

(vegeu-lo també aquí)

“Nàpols és una passejada, pels carrerons, entre els altres. Nàpols és tot un somni i el coneix tothom, però en veritat no coneixen la veritat”, escrivia el 1977 el músic Pino Daniele. Llavors era un artista del centre de la ciutat que lluitava per fer carrera, enmig de mirades d’incomprensió i amics que no el deixaven sol. No era fàcil viure a la ciutat, la violència entre els clans de la camorra era cada cop més gran, no hi havia feina i Maradona encara no havia fitxat per l’equip local. Pino Daniele s’encaparrava a cantar en napolità, en lloc de l’italià normatiu que imposava l’acadèmia de la llengua amb seu a Florència. Li deien que així no triomfaria. I encara menys si fusionava estils locals amb uns altres de forans com el jazz. Però aquell 1977 va escriure “Napule è ′na cammenata…” i va crear un himne.

Tots els napolitans coneixen Napule è. Sona als cafès, a l’estadi de futbol, apareix als llums de Nadal de la ciutat i el director de cine Paolo Sorrentino la va posar a la darrera escena del seu film Ha estat la mà de Déu. És bonic, el napolità, llengua per a uns i dialecte per a uns altres. Si vas fi d’oïda, el vas entenent. I per aprendre’l, Pino Daniele és un bon mestre. La seva preciosa balada ja forma part de la identitat d’una de les ciutats que més polaritza del món, estimada o odiada. Tant, que una petició popular ha demanat posar una placa al punt on Daniele va començar a escriure la cançó. El músic va explicar al seu fill que va ser al lungomare, el passeig de mar amb vista al Castel dell’Ovo. De fons, el golf de Nàpols i el Vesuvi.

Nàpols convida a caminar entre el caos. Si visiteu el preciós convent de Santa Chiara, sereu al carrer on va néixer Pino Daniele. Ben a prop, de fet, han batejat un petit carreró amb el seu nom, espai on els admiradors pinten les parets amb missatges i dibuixos. Pino Daniele es va criar aquí, al rovell de l’ou, passant dies sencers a la casa de les tietes al carreró que ara porta el seu nom o amb l’àvia Concetta, que vivia a Largo Banchi Novi. Tota la família vivia a cinc minuts, com passava abans. En carrers on es treia el cap per la finestra per demanar als nens que pugessin a dinar, quan el plat ja era a taula.

Una d’aquelles zones màgiques queda a prop de grans atraccions turístiques com el port, la Via Toledo, el museu arqueològic i el Duomo. Ets a prop d’on fan cua milers de turistes, però aquí la ciutat respira com sempre. Busqueu un bar a la placeta Teodoro Monticelli. I mireu la vida passar als bars on Daniele cantava amb els veïns. I xerreu amb la gent. Superareu els problemes idiomàtics amb un llenguatge universal: el futbol. L’esport que apassionava Pino Daniele, que va aconseguir fins i tot que Maradona cantés amb ell el Napule è.