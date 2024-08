Nàpols. La ‘pizza offerta’.

No estava previst però ara resulta que a la llarga sèrie que vaig escriure el mes passat dedicada a la ciutat de Nàpols –una crònica d’una dotzena d’apunts que comença aquí i s’acaba aquí— encara li mancava un altre capítol que puc escriure avui gràcies a l’amic Josep A. que ara mateix és a la capital de la Campània amb la seva família.

Lector fidel d’aquestes Totxanes en Josep va prendre moltes notes del que jo explicava en aquella extensa crònica perquè ja tenia programat aquest viatge que ara mateix està fent i, per tant, volia aprofitar al màxim la seva estada napolitana. Una estada necessàriament breu perquè la modalitat que ha triat per moure’s és un creuer d’una setmana per diversos punts d’Itàlia, amb escales de poques hores.

El cas és que avui, mentre escorcollava la carta de la pizzeria Sorbillo, al número 32 de la Via dei Tribunali, ha trobat una veritable meravella que m’ha enviat de seguida per WhatzApp: la ‘pizza offerta’.

La carta amb els detalls de la ‘pizza offerta’

La ‘pizza offerta’ és una variant del ‘caffè sospeso’ (vegeu aquí i també aquí les explicacions que en vaig donar) que, tal com es descriu en la carta de can Sorbillo consisteix a deixar a la caixa un donatiu, d’un mínim de 4 euros, per pagar una pizza (o un tros) a qui no té possibilitat de comprar-ne.

Pel que veig, els Sorbillo –vegeu aquí la seva pàgina web– són una nissaga amb una llarga trajectòria en el negoci de la pizza perquè va ser fundada el 1935 i es defineix com ‘l’unica ed antica famiglia di 21 figli tutti Pizzaioli’ (l’única i antiga família de 21 fills tots elaboradors de pizzes). Poca broma, doncs.

I si, a més a més, el producte que ofereixen és d’alta qualitat, què més es pot demanar?

Però per saber aquest últim detall hauré d’esperar a la tornada d’en Josep i la seva família.