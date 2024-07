Nàpols, subterranis.

(La sèrie comença aquí)

Tot i que Nàpols és una ciutat amb una part subterrània summament recomanable de visitar (vegeu aquí), en aquest apunt parlaré d’un altre tipus de subterraneïtat, també molt napolitana, i referida a unes quantes icones més que també defineixen la ciutat.

Tenim, per exemple, Elena Ferrante, una escriptora que entre els anys 2011 i 2015 va triomfar amb quatre novel·les que es varen enfilar ràpidament al capdamunt de les llistes dels llibres més venuts i que, finalment, va resultar ser un pseudònim darrere del qual s’amagava la traductora Anita Raja (vegeu aquí i també aquí).

Un altre misteri -aquest encara sense desvelar- és la identitat de Liberato (vegeu aquí), cantant de gran èxit i d’identitat misteriosa ja que quan actua ho fa encaputxat i generalment en una posició situada darrere de l’escenari. En aquest mateix negociat esmentaré el raper Geolier (vegeu aquí) de fama creixent i que, de moment, quan actua no amaga la cara ni la filiació. Es diu Emanuele Palumbo i té vint-i-quatre anys

Una altra celebritat de la qual se saben poques coses és el britànic Banksy (vegeu aquí), autor d’una mitjanament conservada ‘Madonna amb pistola’ que, protegida amb un vidre, es pot veure a la Piazza Gerolomini, un espai que s’obre en ple centre de la zona històrica: a la Via Tribunali i a pocs metres de la Catedral. Els que hi entenen diuen que es tracta d’una obra molt primerenca de l’artista.

Però el repertori napolità de gent que, volgudament o no, amaga la seva identitat no es pot tancar sense esmentar el cas sens dubte més dramàtic: el periodista Roberto Saviano (vegeu aquí), autor de ‘Gomorra. Viatge a l’imperi econòmic i al somni del domini de la Camorra’ (vegeu aquí), un informe-reportatge escrita el 2006 que li ha valgut una sentència de mort per part de la Camorra, la màfia de la zona de Nàpols. Com és sabut Saviano i la seva família viuen des d’aquell moment envoltats de severes mesures de protecció i en domicili desconegut. No es pot negar que aquesta condemna, evitada ara com ara, recorda molt la d’un altre escriptor, Salman Rushdie, condemnat a mort pels radicals islamistes el 1989 i que ara fa dos anys -és a dir, trenta-tres anys després- va patir un atemptat que gairebé li va costar la vida (vegeu aquí i també aquí)

Arribat en aquest punt he de dir que, com a turista ocasional de cinc dies a Nàpols, mentiria si digués que he percebut al meu voltant l’ominosa ombra de la Camorra. En absolut. Però el cert és que la màfia existeix i que, per poc informat que estigui, el visitant difícilment pot fer creure que no en sap res.

Em queden encara unes quantes coses més per explicar sobre Nàpols. N’esmentaré dues de ràpides: l’afició a penjar al carrer esqueles que anuncien la mort d’un animal domèstic. El cas que jo vaig veure i retratar era un gos, de nom Zac. I també la proliferació, al costat de les figures tradicionals del Pessebre, d’unes figuretes envoltades de flames que simbolitzen les ànimes del Purgatori i que, com en el cas del nostre caganer, solen representar personatges i oficis a gust de l’artesà que les fabrica i del client que les compra.

El proper apunt el començaré parlant d’un escriptor napolità que m’ha ajudat a entendre unes quantes coses d’aquella ciutat. Com, per exemple, com són alguns músics que toquen de restaurant en restaurant o la curiosa tradició -de la qual ja vaig parlar setmanes enrere (vegeu aquí)- del ‘caffè sospeso’.

