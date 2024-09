Mots intraduïbles que no hauríem de perdre (segons el mestre Jordi Badia) (1).

Jordi Badia i Pujol és el responsable de la correcció lingüística de Vilaweb des que, ja fa uns quants anys, l’històric fundador Jem Cabanes es va jubilar.

La saviesa filològica del mestre Badia és coneguda sobradament pels seguidors habituals del portal de can Partal-Maresma perquè cada quinze dies hi publica uns breus articles informatius i summament pràctics sobre algun aspecte de la nostra llengua que no acabem de dominar.

A més a més, des del mes de maig de 2015 Badia té un Bloc propi, titulat ‘El clot de les Ànimes’ (aquest), en el qual escriu sobre afers lingüístics amb un estil documentat i planer que el fa totalment recomanable per poc interès que tingueu per polir el vostre català.

Un dels seus cavalls de batalla més notoris és la defensa dels mots genuïns. Uns mots que, per raons dissortadament conegudes, són en greu perill de desaparició.

La setmana passada el mestre Badia va penjar a la xarxa ‘X’, allò que abans en dèiem ‘Twitter’, un parell de piulades amb una llista de verbs catalans intraduïbles. Els presentava d’aquesta manera: “Verbs tan simples i usuals com aquests no tenen traducció directa o precisa al castellà. Però si no els fem servir es perdran“.

La llista és aquesta:

ACLUCAR

APAMAR

BADAR

BRUTEJAR

EMPATOLLAR-SE

ENCATERINAR

ENCETAR

ENCURIOSIR

ENRIOLAR-SE

ENSOPEGAR

ENTERANYINAR

ESBARRIAR

ESBOTZAR

ESBULLAR

ESCURAR

FESTEJAR

FOTRE

JUSTEJAR

PETAR

PLÀNYER

PLEGAR

POTINEJAR

REPIXAR

SUCAR

Ja haureu vist que he remarcat en vermell una frase de la presentació de Jordi Badia perquè em sembla que resumeix de manera molt exacta el problema i la seva solució: la supervivència de tots aquests mots depèn només de nosaltres.

I el secret és molt senzill: es tracta de conèixer-los i de fer-los servir.

En l’apunt que seguirà a aquest copiaré dues llistes més de paraules i una tercera de refranys sobre els quals Jordi Badia també ha parlat en els últims anys.

Així doncs, en coherència amb tot plegat m’he proposat d’incloure, sempre que sigui possible, en cada apunt que escrigui a partir d’ara en aquestes Totxanes alguna paraula o refrany provinent d’aquestes llistes.

No crec que em sigui gaire difícil complir el compromís que acabo de contreure.

Us hi animeu també vosaltres?

(Continuarà)