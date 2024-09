Mot intraduïbles que no hauríem de perdre (segons el mestre Jordi Badia) (i 2).

Vegeu aquí l’apunt anterior.

Les altres dues llistes de mots en perill d’extinció a què he fet referència en l’apunt anterior varen ser publicades a Vilaweb el 6 desembre de 2019 (aquest) i el 16 d’abril de 2021 (aquest).

I els mots en concret són els següents:

ADÉS

ARREU

AVENIR-SE

CALDRE

DÈRIA

DÉU N’HI DO

ENGUANY

ESBOCINAR

ESQUINÇAR

FEINADA

MUDAT

MURRI

PROU

RAI

TRENCADISSA

Pel que fa al refranys varen ser publicats publicats en un article a Vilaweb (aquest) el 19 d’agost de 2022. i són aquests:

A CADA BUGADA PERDEM UN LLENÇOL

A L’ESTIU TOTA CUCA VIU

A LA TAULA I AL LLIT, AL PRIMER CRIT

ELL S’ENTÉN I BALLA SOL

FEINA FETA NO TÉ DESTORB

MENJAR POC I PAIR BÉ

QUI DIA PASSA, ANY EMPENY

QUI NO TÉ FEINA EL GAT PENTINA

QUI NO TÉ UN ALL TÉ UNA CEBA

QUI NO VULGUI POLS, QUE NO VAGI A L’ERA

SI VOLS ANAR BEN SERVIT, FES-TE TU MATEIX EL LLIT

TOTA PEDRA FA PARET

Vinga, doncs. I no badeu, que tenim un munt de feina per endavant…