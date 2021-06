Monzó, Hardy, Salut les Copains… (i al final de l’article, una indesitjable).

El sempre esgarrifós exercici d’escorcollar les planes de La Vanguardia Española us l’estalvio reproduint la columna d’avui de Quim Monzó.

En Monzó, amb el qual tinc un munt de coses en comú per raons d’edat (jo soc del 50, ell del 52), parla de Françoise Hardy, mite de la nostra joventut, que es troba en una gravíssima situació de salut i, és clar, fa una referència a la revista Salut les Copains sobre la qual en aquestes Totxanes he parlat unes quantes vegades (vegeu, si no, aquí, aquí i aquí).

També fa, al paràgraf final, una referència a la indesitjable senyora Isabel Díaz Ayuso.

‘Comment te dire adieu’

(Article de Quim Monzó publicat a La Vanguardia Española el 24 de juny de 2021)

El fill de Françoise Hardy, Thomas Dutronc, ha hagut de sortir a la palestra per desmentir la notícia que divendres va publicar Le Dauphiné Libéré i que anunciava que la cantant s’havia mort. “Ma maman n’est pas morte!” és la frase que posen en boca seva els mitjans de comunicació francesos.

Hardy va ser una de les cantants més estimades pels joves que, als anys seixanta, fins i tot a Barcelona esperàvem amb candeletes que Salut les copains arribés als quioscos. Era una època en què el món de la música popular no havia encara capitulat davant del monocultiu anglosaxó, uns anys durant els quals les cançons en francès, italià o fins i tot grec se sentien de manera habitual a les emissores de ràdio.

Però ara Hardy té 77 anys. El 2000 li van diagnosticar càncer de laringe. Ara, el 2021, la situació se li fa insostenible: “Això d’ara és molt pitjor. Tinc dificultats respiratòries constants, atacs d’asfíxia i ofecs, i interminables sagnats nasals”. Les seqüeles de les sessions de radioteràpia a les quals s’ha sotmès fan que parlar li sigui dificultós, i té un tumor a l’orella que l’ha deixat mig sorda. “Parlar em fa mal. La radioteràpia, que m’ha travessat quaranta-cinc vegades el cap, m’ha cremat les glàndules salivals, estic completament assecada. Per això em fa tant de mal parlar. El que em fa més por no és la mort en ella mateixa sinó el fet de morir perquè, en general, comporta patiments. La major part del temps em trobo en un estat de patiment malsonyós. Si això encara ha de ser pitjor… Tots tenim el somni impossible de morir plàcidament. El meu patiment físic ja ha sigut tan terrible que tinc por que la mort m’obligui a patir encara més. Quan el meu patiment sigui encara més insuportable, per desgràcia no tindré l’alleujament de saber que puc optar per l’eutanàsia”.

Françoise Hardy no deu tenir ni idea que hi ha una senyora anomenada Isabel Díaz Ayuso que assegura que l’eutanàsia és el recurs dels ‘comunistes pijos’ per treure’s del damunt els vells que els fan nosa.

———————————————————————————-

Aquí teniu Françoise Hardy cantant la cançó a la qual fa referència el títol (magníficament triat) per Quim Monzó i a continuació la lletra que aplega uns quants jocs lingüístics que la fan, encara, més interessant:

Comment te dire adieu Sous aucun prétexte

Je ne veux

Avoir de réflexes

Malheureux

Il faut que tu m’expliques

Un peu mieux

Comment te dire adieu Mon cœur de silex

Vite prend feu

Ton cœur de pyrex

Résiste au feu

Je suis bien perplexe

Je ne veux

Me résoudre aux adieux Je sais bien qu’un ex-amour n’a pas de chance, ou si peu

Mais pour moi un explication vaudrait mieux Sous aucun prétexte

Je ne veux

Devant toi surexposer mes yeux

Derrière un kleenex

Je saurais mieux

Comment te dire adieu Comment te dire adieu