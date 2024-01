Montse Colomé: la celebració dels anys.

Fer dansa durant seixanta anys és tant com dir que a aquesta noble activitat se li ha dedicat tota una vida. I això és, justament, el que la barcelonina Montse Colomé -que d’aquí a dues setmanes complirà seixanta-vuit anys- es dedica a fer d’un temps ençà: explicar damunt d’un escenari com han transcorregut tots aquests anys. O, dit d’una altra manera igualment vàlida, quines han estat les persones decisives, els moments àlgids i les circumstàncies més significatives de la vida d’aquesta coreògrafa prestigiosa, intel·ligent i sensible que ara ens exposa en un solo de ball parlat que ja he vist dues vegades i que no em canso de recomanar a qui tingui el costum de fer confiança als meus consells.

La Montse Colomé -i Pujol– forma part de la família dels Pujols; és a dir, la família de l’A. de la qual he parlat en aquest Bloc en diverses ocasions (vegeu, per exemple, aquí). N’he parlat perquè és un grup humà força singular i amb persones que el millor que puc dir ara, per no allargar-me massa, és que em considero molt privilegiat d’haver-los conegut i tractat. Per això m’agrada especialment que el títol de l’espectacle de la Montse sigui precisament ‘Celebration’, perquè em sento molt solidari amb ella quan mira cap enrere i el que troba -malgrat els absents, malgrat els moments complicats, malgrat els estralls i les cicatrius del pas dels anys- són motius de celebració.

Aquesta ballarina absolutament atípica -metre cinquanta d’alçada i amplada de cos hereva de la genètica pujoliana– comença la seva festa amb el públic damunt l’escenari, ballant al ritme de Kool & The Gang (‘Celebration’, com no podia ser altrament) i tot seguit ens parla de la seva primera experiència dansaire: un ‘Ball de Nans’ de quan tenia cinc anys. Ens ensenya els passos principals de la peça i acaba explicant que va sortir molt trista i avergonyida perquè en algun moment de les evolucions es va descomptar i va acabar de bracet amb la nena de la parella amb qui compartien el ball i no amb el nen.

Després, amb el públic ja assegut, comença l’espectacle amb un ‘So What’ de Miles Davis senzillament inoblidable que dóna pas a l’allau de records i de vivències: Anna Maleras, Carles Santos, l’Institut del Teatre, Alvin Ailey, Comediants, les ‘Cent femmes’, el claqué, les coreografies multitudinàries, Corea, Colòmbia, Amsterdam, Sidney, Nova York… i un motiu central que travessa de punta a punta ‘Celebration’ i que Montse Colomé repeteix tant bon punt en té ocasió: ballar cada dia uns minuts a casa, sol o en companyia, és fonamental per a la salut del cos i de l’ànima.

D’aquí a molt pocs dies la podeu veure presentant la seva celebració de la maduresa, la festa de la vida, en dues sessions al nou Espai Texas (vegeu aquí) del carrer Bailèn de Barcelona.

Aneu-hi.