Tres lletres. Dos anys.

Ja fa mesos que notem que el desig de comunicar-te i d’interaccionar amb les persones que tens al voltant creix ràpidament. A poc a poc vas adquirint un vocabulari -en la majoria dels casos construït a base de sons i d’onomatopeies- al qual ens anem acostumant: un ‘ru-rru’ és una moto (pel soroll del motor, és clar), un ‘naaa-ni’ es refereix a qualsevol vehicle que porti incorporada una sirena (ambulància, policia o bombers, tant és), un aiguabarreig amb un ‘-an’ final (la síl·laba amb què s’acaba el meu nom) és la manera de referir-te a mi, de la mateixa manera que un ‘-nana’ vol dir que esmentes l’àvia Anna… Tot plegat rituals als quals ens anem adaptant mentre incorpores més novetats com, per exemple, el quasi perfecte ‘-axi’ que crides tan bon punt veus pel carrer un vehicle pintat de negre i groc. I sort tenim encara de la teva germana que és la intèrpret perfecta de la teva parla i de les novetats que hi vas incorporant.

Fins que arriba un dia -la setmana passada, sense anar més lluny- que m’arriba un claríssim AVI -que responc immediatament amb un ‘digues’– i tot seguit apareixes pel despatx i m’agafes un dit arrossegant-me cap al lloc on sembla que tens un problema -una joguina perduda sota del llit- que demana solució de gent gran. A partir d’aquell moment ‘avi’ ja queda incorporat en el teu vocabulari, de manera vacil·lant encara els primers dies, però amb tendència evident a quedar-s’hi. I amb això haurem acomplert, en el nostre cas per segona vegada, allò que fa uns onze anys em va vaticinar Jaume Cabré, bon amic de casa: ‘el dia que per primera vegada sents que et diu ‘avi’ és inoblidable’.

Ja ho vàrem viure fa nou anys amb la Mila i ara ha passat amb el Tom. I el ball no s’ha acabat encara perquè hi ha un ‘nasciturus’ en camí que aterrarà en cosa d’un mes i mig (en dic ‘nasciturus’ perquè els seus pares han tingut el bon criteri de no voler saber-ne el sexe fins que neixi) que continuarà el cicle.

I el calendari que va passant fulls.

Cada dia.

Com avui, que el Tom fa dos anys.

Felicitats, doncs, NET.