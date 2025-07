Mike Malone, el camioner.

Ara mateix no sabria dir per quin encadenament mental m’ha vingut a la memòria la lletra d’una de les primeres sèries que vaig veure a la televisió. Si no m’erro, la cançó introductòria deia (amb aires de música country) més o menys això: “Por el horizonte / surge ya el camión / que conduce un hombre / de gran corazón. / Le llaman Dinamita / se llama Mike Malone…” i no segueixo perquè la lletra que recordo arriba fins aquí i prou.

Com ja he dit en altres ocasions la televisió va arribar a casa el mes de febrer de 1960. Calculo, doncs, que va ser aquell mateix 1960, o com a molt tard el 1961, quan vàrem seguir les aventures setmanals del camioner Mike Malone, home honest i sempre a punt per ajudar tothom qui necessités els seus favors mentre conduïa el seu enorme camió per les carreters americanes. Sense oblidar Jerry Austin, el seu fidel ajudant.

Consultant per la xarxa veig que la sèrie constava d’una trentena de capítols de vint-i-cinc minuts en blanc i negre produïts al Canadà els anys 1958 i 1959.

Recupero la cançó amb què s’obria i es tancava cada episodi i veig que aquell Dinamita Mike Malone en la versió original es deia “Cannonball”, cosa que em fa pensar que els episodis ens arribaven amb doblatge sud-americà; una solució molt habitual en aquells inicis de la televisió.

Per You Tube encara es poden veure uns quants capítols complets.

A tall de mostra us penjo aquest que està subtitulat en llengua del 155: