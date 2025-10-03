A casa, amb més de vuit mil llibres (els llibres no es deixen).

Repartits entre el menjador, el dormitori dels néts, el passadís i el despatx, a casa tenim uns quants milers de llibres. Més exactament ara mateix la base de dades per mitjà de la qual catalogo cada llibre i anoto la lleixa on descansa em diu que són 8.071 als quals cal afegir-hi una vintena aproximadament que encara estan pendents de registre.
En podrien ser molts més, però ja fa uns quants anys que, per raons òbvies, poso en pràctica de manera molt rigorosa la màxima “llibre que entra, llibre que surt” i així penso continuar els anys que encara em quedin de corda. Precisament aquest fet de saber que em queda mooooolt menys temps per endavant que el que porto ja viscut fa que cada vegada més em desprengui d’aquells llibres que sé positivament que ja no llegiré i d’aquells altres que, ja llegits en el seu moment, sospito de manera plausible que ja no em tornaran a temptar.
Aquest panorama fa que, molt sovint, quan algú ve a casa i veu la biblioteca escampada pel pis la primera pregunta que em faci és si tots aquells llibres els he llegit. Reconec que al principi contestava amb alguna brometa poca-solta de nivell similar al de la pregunta, però a partir d’un moment determinat vaig canviar de tàctica. I molt especialment si la pregunta me la formulen joves –amigues de la nostra néta, per exemple– habituades a viure amb les seves famílies en pisos de superfície poc generosa.
Ara capgiro la intenció del comentari i responc amb una altra pregunta que jo mateix m’encarrego de respondre tot seguit: “¿Voleu saber com m’ho he fet per tenir tants llibres? Doncs molt senzill: el secret és no deixar cap llibre a ningú.”
No ho interpreteu com una raresa meva; ben al contrari, crec que és un criteri que tothom hauria de fer seu.
Us explico per què.
Quan un músic de casa nostra publica un disc li toca, certament, entrar en el mercat i competir. Una competència que no serà només amb els altres músics d’aquí. El seu disc estarà a les botigues i compartirà espai a la taula de les novetats amb l’última novetat de ‘rap’, ‘reggaeton’ o del grup anglo-saxó de moda. És una competència dura i desigual, sí. Però el nostre músic té encara una sortida per guanyar alguns diners que li permetin (mal)viure del seu ofici perquè cada vegada que la seva obra es reproduïda en alguna plataforma tipus Spotify, Amazon o similar algun cèntim (literal: una part centèsima d’un euro) li arriba al compte corrent.
Però no s’acaba aquí tot el seu recorregut: el músic pot fer bolos o gires presentant la seva última novetat i, per tant, cada concert que fa són uns diners que també s’embutxaca. Sense comptar amb el marxandatge derivat de la venda de samarretes i altres objectes.
Si transferim, però, la situació a un escriptor català que acaba de treure una novetat el panorama empitjora notablement. El seu llibre el trobem també competint als aparadors de les llibreries amb les novetats internacionals . Però a diferència del músic, l’única font d’ingressos d’aquell autor serà la compra del seu llibre. Cap més. L’escriptor no fa bolos, ni gires; com a molt fa presentacions, uns rituals que cada vegada crec més que no serveixen per a res i que, no cal dir-ho, fa de franc perquè per a la seva editorial són activitats promocionals.
En conseqüència, la cosa és així de crua: si volem que els escriptors (mal)visquin de la seva feina el que hem de fer és comprar els seus llibres. Ni demanar-los en préstec (ho sento, però no) a la Biblioteca ni, molt menys, demanar a un amic que ens els deixi.
És un capteniment que, d’entrada, a tothom li sembla antipàtic però que si l’expliques amb convicció acaba sent entès.
I, sobretot, ajuda a escampar la fama que tinc entre els que em coneixen de persona que no deixa mai cap llibre a ningú.
