Dues o tres coses més sobre Milà.

Complemento les explicacions sobre la nostra recent estada a Milà que he fet en alguns apunts anteriors (vegeu aquí i també aquí) amb un parell de referències més.

Començo per la visita a la Galleria d’Arte Moderna (vegeu aquí), a tocar dels Giardini Pubblici Indro Montanelli, el segon parc en extensió de la ciutat (vegeu aquí), on es pot veure ‘Il Quarto Stato’ (vegeu aquí), una obra feta el 1901 per Giuseppe Pellizza da Volpedo que ja ha esdevingut un clàssic, en bona part gràcies a la difusió que en va fer, setanta-cinc anys després, la pel·lícula ‘Novecento’, de Bernardo Bertolucci.

L’obra és de gran format i, tal com s’explica aquí, mereix una contemplació atenta, tant pel que fa al conjunt com als detalls pictòrics que va fer servir l’autor i que es poden veure mirant la tela de molt a prop.

Sortint de la Galleria d’Arte Moderna (on no vàrem trobar cap més obra que cridés la nostra atenció) vàrem entrar als Giardini Pubblici per contemplar el monument a Indro Montanelli, el periodista que dóna nom al parc. Montanelli (vegeu aquí) és un dels periodistes més prestigiosos d’Itàlia per bé que en el seu passat –com el de tants altres coetanis seus– hi ha moments foscos de col·laboració amb el règim feixista de Benito Mussolini.

El monument –que l’evoca assegut i escrivint a màquina– està situat en l’indret on cada matí s’aturava una estona abans d’entrar a l’edifici de Il Giornale, el diari que havia fundat el 1974. Allí va ser on, el 2 de juny 1977, un parell de membres de les Brigades Roges li van engegar quatre trets que el van ferir a les cames. Poca estona després, ja a l’hospital, va dictar el seu article de cada dia. El va titular “Quatre bales de revòlver”:

“Que vulguin eliminar-me perquè em consideren un adversari, ho puc entendre; però quan ho justifiquen dient que jo era un servidor de les multinacionals demostra la confusió d’idees d’aquesta pobra gent que, evidentment, no tenen ni idea de què és una multinacional.

Demano excuses als lectors si avui no apareix la secció ‘Contra corrent’ per ‘indisposició del titular’. Però no vull començar aquestes ‘vacances’ sense un agraïment de tot cor als lectors que mai com ara m’han fet sentir el seu afecte, simpatia i solidaritat. Penso que quatre bales de revòlver són ben poca cosa al costat d’aquest magnífic testimoniatge.”

L’última cosa que explico avui és una tradició milanesa sobre la qual confesso que no tenia la més mínima informació.

Em refereixo al ritual de trepitjar d’una manera molt específica el mosaic que representa l’escut de la ciutat de Torí situat en l’encreuament de les dues naus que formen les Galeries Vittorio Emanuele. De fet el que la tradició mana és trepitjar-li al toro torinès una part concreta de la seva anatomia: els testicles.

L’escut de la ciutat de Torí

Les explicacions sobre aquest costum –que, pel que vaig veure, segueix tothom fins al punt de generar cues en les hores de màxima afluència de visitants (és la clàssica història que als guies turístics els encanta d’explicar)– les trobareu en aquesta pàgina i també en aquesta altra.

Ho expliquen de manera molt detallada i, per tant, prefereixo no atabalar-vos amb més explicacions i deixar-ho aquí.