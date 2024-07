La saviesa del meu nou mòbil.

Després de vuit anys i mig de servei he jubilat el meu estimat i amortitzadíssim iPhone 6S. No exagero si dic que s’havia convertit gairebé en el meu tercer ull, en la meva tercera mà, però uns problemes amb la bateria -símptomes inequívocs, segons els entesos, que l’aparell entrava en fase de decadència- m’han empès a fer el cop de cap i m’he comprat un iPhone 15 Pro Max que si em dura tant com el seu antecessor serà amb molta probabilitat l’últim mòbil que utilitzaré.

O no, ves a saber.

Després de mantenir fidelment un mòbil durant vuit anys i mig queda demostrat que no sóc un maniàtic de les últimes novetats. Algú em dirà que no em calia un aparell tan sofisticat i potser tindrà raó, però en casos com aquests prefereixo decantar-me pel model més nou amb la certesa que d’aquí a mig any n’haurà sortit un altre de més nou, més avançat i més sofisticat que farà que el meu d’ara sigui una mica menys enlluernador.

La vida avança i el que hem de fer els vellets és procurar seguir-li les passes sense entrebancar-nos-hi gaire. Poso un exemple: una de les coses que em semblava que em costarien més de deixar és l’hàbit d’usar el botó del iPhone 6; un botó que era gairebé com la taula de salvació a què s’aferra el nàufrag en moments de desesper. Però he de dir que a partir del segon dia de fer servir el nou aparell ja l’he començat a oblidar. Quines coses…

Cada dia que passa, de manera intuïtiva vaig adonant-me del munt de noves prestacions que tinc a l’abast de la mà. Tantes, n’hi ha, que em sembla que a la meva habitual llista de lectures d’agost hi hauré d’afegir algun manual d’instruccions sobre el funcionament de l’enginy per arribar a copsar tot el potencial que tragino a la butxaca gràcies al senyor Apple.

Avui mateix, sense anar més lluny, m’he adonat d’una funció que per mi era totalment nova.

I que m’ha semblat molt assenyada.

Ho explicaré de seguida però abans recordaré el que deia en un apunt (aquest) de l’1 de setembre de 2014, fa deu anys:

“… el correu electrònic, el WhatsApp, les eines dos punt zero i altres enginys similars permeten un contacte directe –i en ocasions instantani– amb tothom i a tothora. Però també és veritat que els costums (unes vegades), les limitacions dels recursos tecnològics (unes altres), i les presses (ai las, sempre)- han convertit l’exercici de seure, agafar paper i ploma, rumiar uns minuts i posar-se a escriure –lentament, amb la cadència que demana l’escriptura a mà tot deixant que el flux de les idees vagi fent el seu camí– en un costum caigut ja en el desús. “

En aquell escrit deplorava que els nous costums ferien de mort un gènere literari tan important com és l’epistolar. Per si això no fos suficient no puc treure’m del cap el que l’enyorat Jordi Vendrell, l’Internauta de Catalunya Ràdio, em va dir un dia que parlàvem dels avantatges i els inconvenients del correu electrònic. Entre aquests darrers l’amic Vendrell em deia que havia perdut unes quantes nòvies després d’enviar-los algun correu escrit amb massa precipitació. ‘¿Tu saps la quantitat d’oportunitats que tenies de penedir-te i estripar la carta que acabaves d’escriure abans de repassar-la, de posar-la en un sobre, d’enganxar-hi un segell, d’escriure-hi l’adreça i el remitent i de portar-la a la bústia més propera?”

Doncs bé, fa una estona he vist, amb alegria, que el meu mòbil nou de trinca té una opció que soluciona en part aquest perill ja que permet definir un espai de temps -de 10, 20 o 30 segons- d’espera abans de despatxar cap a la xarxa els meus correus electrònics un cop he donat l’ordre ‘enviar’. Un espai de temps breu, sí, però que ves a saber quants disgustos deu haver estalviat a usuaris massa impulsius, massa nerviosos, massa enfadats…