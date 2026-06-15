‘Mentre el monstre’, d’Arnau Vallvé. Un altre membre de Manel en acció.

Potser com a preludi d’un encara llunyà reagrupament (qui ho sap?) després que fa tres anys anunciessin que el grup es prenia una autrada indefinida, alguns membres de Manel han començat a donar senyals de vida.
Uns bons senyals de vida, m’apresso a dir.
Primer va ser el cantant Guillem Gisbert que fa dos anys ens va sorprendre amb ‘Balla la masurca’, un extraordinari disc de debut en solitari carregat d’idees, de grans cançons… i de detalls com aquest que explicava en aquest apunt l’any passat.
Aquí sota us reprodueixo el disc complet tal com es pot escoltar a You Tube.
Afanyeu-vos a escoltar-lo per si d’aquí a un temps el treuen de circulació en aquesta plataforma.
I ara, tal com vaig llegir a Vilaweb (vegeu aquí) dies enrere li ha arribat el torn a Arnau Vallvé, el bateria del grup que ja en el primer disc del grup —‘Els millors professors europeus’, de l’any 2008– signava un dels millors talls: ‘Els guapos són els raros’.
Ara l’amic Vallvé acaba de treure una cançó, ‘Mentre el monstre’, que és el primer tast d’un disc que està preparant i que no veurà la llum fins l’any que ve.
En tot cas, aquí us poso la lletra i el videoclip que l’acompanya, un videoclip que com ja era habitual amb els Manel val la pena de veure amb tot detall.
Arnau Vallvé (2026)
Tinc una amiga que li agrada fugir
Sortim de casa per deixar de patir
tots dos sabem que no arribarem gaire lluny
Però anem hipotecant algunes hores de llum
Defugim el dins, dominem el fora
Podem desaparèixer durant hores i hores
La gent quan ens pregunta “però… com us ho feu?”
Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu
Ai, ara no sé què em deies, perdona que t’he tallat
De petit vaig començar a parlar i encara no he callat
M’encenc un cigarro, però el fum et va a la cara
I el deixo caure encès sobre aquest terra de palla
Saps a qui s’assembla un bomber fugint per cames
Cagat de por veient la seva casa en flames?
Doncs sí, senyora, m’hi assemblo bastant
Quan em poso l’uniforme de fugir cap endavant
En un punt equidistant entre dogma i anarquia
Puc ser el punky del porro i al mateix temps el policia
hi ha una mani dins meu on reivindiquen a crits:
“Espavila per saber qui són els teus enemics!”
No dormirem al cau on el monstre hiverna
Trobarem un balneari sota la tempesta
No ens hi quedarem a viure si el volcà fumeja
Mantindrem una conversa sense treure el tema
Vull evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent
Esquivar les mil preguntes complicades d’un nen
Llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona
I discrepar secretament amb la meitat de Barcelona
Hi ha alguna cosa al forn que se t’està cremant
Però ni vols saber què és, ni tampoc se’t crema tant?
Ets un cas de manual, pots parar de fingir
Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi
Es pot fer de l’error propi, per no haver de fer-te’n càrrec
Amb l’ajuda d’una mescla de substàncies adequada
De la xapa d’un borratxo sense cap sentit
O dels ulls de la que et mira tal com si t’hagués parit
De l’ombra d’un mateix, de la crua realitat
O del teu futur incert que sort que encara no ha arribat
Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat
O d’una puta pastanaga que es fa dir felicitat
Arribats a aquesta edat i fins i tot superada
la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava
Em dic Arnau Vallvé, you know, I come and go
M’escapo una estoneta i tot seguit torno com nou
No dormirem al cau on el monstre hiverna
Trobarem un balneari sota la tempesta
No ens hi quedarem a viure si el volcà fumeja
Mantindrem una conversa sense treure el tema
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