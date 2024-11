M de Mussolini (també de miserable), la imprescindible sèrie d’Antonio Scurati.

Des de fa quatre anys segueixo puntualment la sèrie que l’historiador napolità Antonio Scurati (vegeu aquí) està escrivint sobre la figura de Benito Mussolini. Una sèrie que fins ara aplega un total de quatre volums –amb més de 2.500 pàgines– caracteritzats per la presència de la lletra M, inicial del cognom del fundador del feixisme, en totes les portades i els títols dels llibres.

(Aclariment tot just començar: aquesta sèrie sobre el feixisme i Mussolini NO LI AGRADA GENS a la senyora Giorgia Meloni i la caterva de neo-feixistes que té a les seves ordres en el govern italià fins al punt que consideren Antonio Scurati un enemic al qual, per tots els mitjans que tenen a l’abast, procuren fer-li la vida impossible.)

Scurati fa el que podríem definir com ‘narrativa històrica de no-ficció’ a partir de l’alternança de dos tipus de textos: la crònica diguem-ne novel·lada d’un episodi o moment concret i a continuació la reproducció dels textos reals –telegrames, retalls de premsa, informes oficials, fragments de discursos, …– que el documenten.

Els quatre llibres publicats fins ara –tots editats per Alfaguara i magníficament traduïts per Carlos Gumpert a la llengua del 155— són els següents:

“M. El hijo del siglo” , publicat a Itàlia el 2018 i aquí el gener de 2020. Abasta el període comprès entre el 23 de març de 1919 i el 3 de gener de 1925 i descriu episodis tan importants com l’ocupació de la ciutat de Fiume per part de Gabriele D’Annunzio i una colla de seguidors seus — D’Annunzio era un poeta excels, però estava com un llum de ganxo– entre el 22 de setembre de 1919 i el 27 de desembre de 1920, la decisiva ‘Marxa sobre Roma’ d’octubre de 1922 que va portar Mussolini al poder avalat pel rei Victor Manuel III i l’assassinat per part d’un escamot de feixistes, el juny de 1924, del diputat socialista Giacomo Matteoti .

"M. El hombre de la providencia" , publicat a Itàlia el 2020 i aquí el maig de 2021. Abasta el període comprès entre el 15 de febrer de 1925 i el 29 d'octubre de 1932 i descriu entre altres esdeveniments la signatura del Pacte de Laterà que va regularitzar finalment l'estatus del papa a Roma i va crear l' Estat Vaticà .

"M. Los últimos días de Europa" , publicat a Itàlia el 2022 i aquí l'abril de 2023. Abasta el període comprès entre el 3 de maig de 1938 i el 10 de juny de 1940 i descriu la promulgació de les primeres 'Lleis Racials' el setembre de 1938 a la ciutat de Trieste .

"M. La hora del destino" , publicat a Itàlia i aquí l'octubre de 2024. Abasta el període comprès entre el 28 de juny de 1940 i el 25 de juliol de 1943 . És a dir, els anys que el règim feixista va fer costat a Hitler durant la Segona Guerra Mundial fins al moment que Mussolini és destituït pel Gran Consell del Feixisme.

En declaracions fetes per Antonio Scurati arran de la publicació d’aquest quart volum –que per primera vegada ha sortit de manera simultània a Itàlia i aquí– sembla que l’autor dona per acabada en aquest punt la sèrie.

El meu desig, però, seria que s’hi repensés i arribés fins al final perquè entre la destitució de Mussolini el juliol de 1943 i la seva mort, afusellat el 28 d’abril de 1945 després que fos detingut per un grup de partisans, es van produir fets importants com la RSI (Reppublica Sociale Italiana) coneguda popularment com la República de Saló (vegeu aquí) però, realment, bastant desconeguda (o confosa amb la darrera pel·lícula de Pier Paolo Pasolini) .

