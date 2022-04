Maria del Mar Bonet amb Jordi Sabatés (Enderrock 328, març de 2022).

(La sèrie comença aquí)

Maria del Mar Bonet amb Jordi Sabatés.

Joan Josep Isern (Enderrock 328, març de 2022)

Quan el desembre passat planificava els articles d’aquesta secció pensava fer una ‘primavera Jordi Sabatés’ que consistia a dedicar els articles d’abril, maig i juny a parlar des de diversos angles d’aquest músic i compositor que des de fa una pila d’anys segueixo amb gran interès. El que no estava previst és que, davant de la sorpresa i la pena dels que estimàvem la seva música, el 10 de gener Sabatés es morís d’un atac al cor. La vida, però, continua i, per tant, he decidit mantenir els tres articles que havia programat tot avançant-ne un mes aquest primer.

Si voleu fer feliç un aficionat veterà, pregunteu-li quins discos s’emportaria a una illa deserta. Com deveu haver suposat, el concepte de ‘veterà’ l’associo al fet que, de manera implícita, la pregunta fa referència a discos de vinil, ‘els de tota la vida’, que us diria aquest aficionat melòman. Per si a algú li pot interessar, a la meva llista hi hauria el ‘Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ (1967), dels Beatles; la trilogia ’Beggar’s Banquet’ (1968), ‘Let it Bleed’ (1969) i ’Exile on Main St.’ (1972) dels Rolling Stones; ‘Islands’ (1971), de King Crimson; ‘Farewell Angelina’ (1965), de Joan Baez; ‘Bookends’, de Simon & Garfunkel; ‘Symphonie celtique’ (1980), d’Alan Stivell; ‘Blonde on Blonde’ (1966), de Bob Dylan; ‘Hiri’ (2006), de Kepa Junquera; ‘Ideas’ (1968) d’Almas Humildes, ‘The Dark Side of the Moon’ (1973), de Pink Floyd; un de Fabrizio de André; un altre de Paolo Conte…

I pel que fa als artistes de casa hi portaria ‘Coral Romput’ (1979) d’Ovidi Montllor; ‘Salsa Catalana’ (1974), de l’Orquestra Mirasol; ‘Why?’(1970), de Màquina!; ‘La Catedral’ (1977), de Sisa; ‘Brossa d’ahir’ (1977), de Pep Laguarda; ‘Escenes’ (1978), de Gòtic; ‘Vampyria’ (1974), del tàndem Tete Montoliu-Jordi Sabatés, i a la part més eminent de la llista dos discos que, com es veurà, estan molt relacionats: ‘Dioptria-1’ (1969), de Pau Riba, i el senzill ‘Si vens prest’/‘Jo em donaria a qui em volgués’ (1969), de Maria del Mar Bonet.

La cara A d’aquest disc, editat per Concèntric, conté un tema de Bonet i a la B hi trobem el conegut poema de Josep Palau Fabre amb música de la cantant mallorquina. Tot el disc és esplèndid, però us recomano una especial atenció a la part central de ‘Jo em donaria…’ perquè assistireu a un festival de talent a quatre mans amb l’orgue Hammond de Sabatés i la guitarra de Toti Soler.

Aquesta meravella va ser enregistrada als Estudis Gema de Barcelona en algun moment entre l’estiu i la tardor del 1969 i els músics que acompanyaven Maria del Mar Bonet eren Josep Polo, Doro Mentaberry, Romà Escalas, Toti Soler i Jordi Sabatés. És a dir, una part del grup Pic-Nic que l’any 1967 havia gravat el famós “Cállate, niña”, amb Jeanette Dimech de cantant, i els mateixos que poques setmanes després varen enregistrar, també als Estudis Gema i per al segell Concèntric, l’històric “Dioptria-1” de Pau Riba.

De fet, conta la llegenda que tan bon punt Pau Riba va escoltar les dues cançons d’aquell disc li va faltar temps per trobar els músics i embrancar-los en el que sens dubte ha estat un dels discos catalans més importants de la història. Posaria la mà al foc que la llegenda no menteix gens i que va passar exactament així. Molts anys després, Jordi Sabatés explicava que la feina d’ell i de Toti Soler per a ‘Dioptria’ va començar ‘quadrant’ les cançons que havia escrit el cantant i preparant-ne els acompanyaments i va acabar amb l’enregistrament dels vuit temes de l’àlbum.

No s’acaben aquí, però, les curiositats relacionades amb el senzill de Maria del Mar Bonet perquè escoltant la part central de la cara B sentireu la melodia principal de ‘Ocell rescatat’, el primer tall de l’LP ‘Ortodòxia’, del grup Jarka, liderat pel mateix Sabatés i enregistrat igualment als Estudis Gema -aquesta vegada, però, per a la discogràfica Edigsa– el març de 1971; és a dir, un any i mig després de “Jo em donaria a qui em volgués”. A poc a poc, la figura de Jordi Sabatés començava a créixer…

(La sèrie continuarà el mes que ve)