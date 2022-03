Luarca i altres noms de l’Star System dels seixanta (Enderrock 327, febrer de 2022).

(La sèrie comença aquí)

Luarca i altres noms de l’Star System dels seixanta.

Joan Josep Isern (Enderrock 327, febrer de 2022)

Luarca, coneguda també com ‘la villa blanca’, és una localitat asturiana que té fama per diversos motius: fa més d’un segle hi va néixer Severo Ochoa, premi Nobel de medicina de 1959, té un bellíssim cementiri en un penya-segat que s’aboca damunt del mar Cantàbric, i és la seu d’ALSA, la potent companyia Automóviles Luarquesa, SA que fa quasi cent anys va començar comunicant amb cotxes de línia les poblacions de l’interior d’Astúries. Una història, per cert, força similar a la dels mítics ‘Clipol’ d’Andorra.

Però ‘Luarca’ és, també, una referència que apareix en bastants discos publicats durant els primers anys seixanta per grups com Los Sírex, Bruno Lomas y Los Roqueros, Los Salvajes o Lone Star. Una referència que no tenia res a veure amb Astúries perquè corresponia a la persona que havia escrit la lletra de moltes cançons d’aquests grups i darrere de la qual s’amagava Luís Arribas Castro, dinamitzador infatigable de programes musicals a la ràdio –com, per exemple, ‘Europa Musical’ amb el seu crit ‘¡arrrrribita el ánimo!’– i que anys després va esdevenir molt famós per altres motius com ara la seva llarga relació amb la periodista Isabel Gemio, la frase ‘la ciudad es un millón de cosas’ o el personatge de ‘Don Pollo’ que li va proporcionar tantes alegries.

Parlo de l’època en què la ràdio era el mitja de difusió per excel·lència. Recordo una revista setmanal dels anys cinquanta que es deia ‘Correo de la Radio’ i que va ser una de les principals puntes de llança des d’on es van començar a donar a conèixer els noms del que aleshores es denominava ‘música ligera’ i que intentava desmarcar-se de la ”españolada” folklòrica que s’havia convertit en la banda sonora oficial del franquisme.

Les pàgines de la revista varen fer-se ressò de les primeres experiències casolanes del fins aleshores desconegut paper dels ‘fans’ -un fenomen aleshores majoritàriament femení- a partir d’un tàndem molt especial: José Guardiola i el Duo Dinámico. Fins al punt de crear les figures de les ‘guardiolistas’ i les ‘dinámicas’, dues faccions que semblava que mantenien una gran pugna quan els seus ídols coincidien en el cartell d’algun festival. I, encara entre aquestes darreres, la rivalitat entre les ‘manolistas’ i les ‘ramonistas’.

En aquella època en què començaven a arribar tímidament les primeres cançons italianes és va consolidar la moda dels duets. Tallats tots pel mateix patró: dos nois amb jersei i camisa amb el coll per fora, un dels quals armat amb una guitarra. El model de referència era, és clar, els nord-americans Everly Brothers i aquí l’èxit esclatant se’l va emportar el ja esmentat Duo Dinámico, un duet que inicialment no s’havia de dir d’aquesta manera i que, segons conta la llegenda, va ser Enrique Fernández, el presentador de ‘La comarca nos visita’, qui en una edició nadalenca del programa transmesa el 28 de desembre de 1958 des de la plaça del Sol de Gràcia, va dir que com que no sabia anglès presentaria aquell parell de nois que pretenien debutar amb el nom de ‘The Dinamic Boys’ com el ‘Duo Dinámico’.

A partir del tàndem Arcusa-De la Calva, la moda dels duets es va estendre com una taca d’oli durant els primers anys de la dècada dels seixanta. Ara mateix en puc citar un parell que varen adquirir una certa notorietat gràcies al fet d’enregistrar uns quants vinils de quatre cançons: el duo Juvent’s -que varen arribar a gravar una versió del ‘Please please me’ dels Beatles– i el Duo Rúbam, amb mitja dotzena de discos editats entre 1961 i 1964.

I ja que he començat parlant del significat del mot ‘Luarca’ acabaré amb un joc similar ja que el nom del Duo Rúbam va néixer de la contracció de ‘Banco Rural y Mediterráneo’, que és el lloc -situat a la cruïlla entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el passeig de Gràcia de Barcelona– on els dos components treballaven i van començar les seves aventures musicals.

(La sèrie continuarà el mes que ve)