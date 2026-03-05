¿Com m’organitzo la feina de controlar els aniversaris i les commemoracions? (2)

(La sèrie comença aquí)
Sembla, doncs, que a la vista dels precedents familiars –els materns, més concretament– darrere de la meva dèria pels aniversaris i les commemoracions hi ha un origen inequívoc.
Una dèria que es complementa amb la meva afició des de temps immemorial a fer llistes de les coses més estranyes que us pugueu imaginar. En parlava en un apunt dels últims dies de 2009 (aquest) o, més cap aquí, en aquest o bé en aquest i en molts més que podeu anar escorcollant si en el buscador que trobareu a dalt de tot del Bloc hi poseu la paraula ‘llista’.
Fer llistes és el millor recurs que una persona metòdica, amant de les rutines i estalviadora de memòria com crec que sóc jo pot fer servir per mantenir el múscul de la curiositat en permanent estat de forma.
No n’he fet el recompte, però ara mateix diria que en el disc dur de l’ordinador (és a dir, en un lloc que em permet que el disc dur de la meva memòria ‘humana’ no estigui en perill de saturació) dec tenir controlades no menys de quaranta llistes diferents. Algunes ja poc freqüentades –com per exemple les dels forns de pa o una que vaig fer amb les músiques que m’agradaria que sonessin en el meu funeral i que vaig abandonar en adonar-me que, si es complia, la cerimònia a Sancho de Ávila o a Les Corts no baixaria de les set hores– i d’altres noves de trinca com la que fa un més vaig batejar amb el nom ‘Renyar & Renyir’ en la qual incorporo totes els dilemes que poden posar un punt de confusió en l’ús de la nostra llengua. Per exemple, tercets perversos del tipus ‘múscul/muscle/musclo’, ‘tràfec/tràfic/trànsit’ o ‘baixar/abaixar/rebaixar’ o duets infernals com el que dóna nom al fitxer o ‘escoltar/sentir’, ‘metge/mèdic’, ‘trimestral/trimensual’, ‘el llum/la llum’… entre moooolts més.
M’apresso a dir que la manera que tinc d’anar fornint les meves llistes no és pas començar a fer consultes massives a Internet o buidar gramàtiques o compendis d’altres tipus. La regla del joc –la ‘meva’ regla del ‘meu’ joc, vaja– és anar amb l’antena permanentment parada i quan veig que algun concepte ‘llistable’ es creua en el meu camí atrapar-lo i arxivar-lo on li correspon.
Val a dir, però, que els precedents familiars m’arriben també per la branca paterna, la dels Isern. Per la banda de mon avi i mon pare que al llarg de les seves vides van atresorar una virtut que em sembla que he heretat de manera igualment inequívoca.
Em refereixo a l’afició a conservar papers i, si cal, a col·leccionar-los.
Dit altrament, parlo de la vocació de DRAPAIRE.
(Continuarà)
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!