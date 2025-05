Llibreries, llibres, escriptors i altres joies irrepetibles d’una ciutat ‘esquerpa’ (1).

(La sèrie comença aquí)

El Caffè San Marco està situat en el número 18A de la Via Cesare Battisti i fa cantonada amb el carrer Gaetano Donizetti. Com he dit en l’apunt anterior ocupa la mateixa illa de casas on per la banda oposada, la que dóna al carrer San Francesco d’Assisi, hi ha la Sinagoga (coronada amb una espectacular cúpula de tons blavosos visible des de molts indrets de la ciutat) i l’edifici que acull la representació de la comunitat jueva de Trieste. El fet de ser en una cantonada fa que el local tingui forma de lletra ‘ela’, amb un dels braços –el de la cafeteria, que és per on s’accedeix al local– paral·lel a Battisti i l’altre -el de la llibreria- paral·lel a Donizetti.

Crec que la llibreria del Caffè San Marco és la més indicada per comprar obres d’autors triestins. Juraria que hi són tots. Si no és així la visita està sobradament justificada perquè l’oferta és amplíssima. I si, a més a més, hi ha la sort de coincidir amb alguna presentació de llibres, conferència o acte similar dels molts que es programen entre aquelles quatre parets, encara millor. Jo, dissortadament, en cap de les dues vegades que he visitat la llibreria no he tingut aquesta sort. Però com que penso tornar-hi aviat…

Altres llibreries d’interès són la Libreria Achille antiquaria e moderna di Misan (vegeu aquí), fundada el 1934 pels germans Achille i Giuseppe Misan. És a tocar del Teatre Romà i disposa d’un bon repertori de gravats i llibres antics molt recomanable i adaptat a totes les butxaques. També cal esmentar la Libreria Antiquaria Drogheria 28 (vegeu aquí), oberta el 2013 en el número 6 de la Via Ciamician. Quan vàrem voler visitar-la, però, un rètol penjat a la porta ens advertia que la persona que atén la botiga havia sortit una estona. Com que s’acostava l’hora de dinar ens vàrem quedar amb les ganes d’entrar-hi i tafanejar.

(Obro parèntesi per dir que, com podeu suposar, a Trieste també hi ha les mateixes llibreries Feltrinelli i Mondadori que podeu trobar a qualsevol altra ciutat italiana, però ara no vénen al cas.)

He deixat pel final una altra de les joies de la corona: la Libreria Antiquaria Umberto Saba, situada en el número 30 de la Via San Nicolò, a mig camí entre la Piazza della Borsa i el Canal Grande. Els orígens d’aquest establiment es remunten al 1833 quan es va obrir la llibreria Boener a la Piazza della Borsa. El 1898, després d’uns quants canvis en la propietat, es va obrir una sucursal en el número 33 de la Via San Nicolò. L’any 1905 en el número 30 va viure James Joyce que treballava de professor d’anglès a l’Acadèmia Berlitz situada just a la casa del costat, al número 32. L’any 1914 la llibreria va passar a ocupar el local que encara avui manté, en els baixos del número 30b de la Via San Nicolò, un edifici construït per encàrrec de la comunitat jueva de la ciutat.

El 12 de setembre de 1919 Umberto Poli -nom real del poeta Umberto Saba (vegeu aquí), fill de mare jueva i pare que els va abandonar en néixer Umberto– va comprar la botiga i, a part de continuar amb la seva funció com a llibreria, va començar també una interessant activitat editorial. El 1924 Saba va contractar com a ajudant Carlo Cerne, el mític ‘Carletto’. Ell va ser qui a la mort del poeta, l’any 1957, va entomar la propietat del negoci fins a la seva mort l’any 1981. Moment en el qual el va succeir el seu fill Mario, el cap visible de la Libreria Antiquaria Umberto Saba fins que es va morir el gener de 2024.

La llibreria va entrar aleshores en un punt mort ja que la filla de Mario Cerne, hereva del negoci, vivia lluny de Trieste i no tenia cap intenció de posar-se al capdavant de la botiga. A la vista de la situació els diversos poders públics de la ciutat van decidir que la llibreria no podia desaparèixer i van entrar en escena. Durant uns quants mesos es varen fer obres de reforma i consolidació i un any després de la mort de Mario, el gener d’aquest 2025, la Llibreria Antiquaria Umberto Saba obria portes novament.

El llibret que es va editar el 2019 per commemorar el centenari de la llibreria i que encara tenen a la venda

Aquí sota trobareu un video amb una extensa conversa amb Mario Cerne feta el mes d’abril de 2018.

I a continuació un altre video que mostra com és la botiga; tant la part que dóna directament al carrer com la meravellosa rebotiga.

En el proper apunt parlaré de Massimo Battista, l’home que ara mateix és la cara visible de la llibreria; també us explicaré a tomb de què ve això de ciutat esquerpa que he escrit en el títol i si em queda espai parlaré d’unes quantes escultures d’escriptors situades en diversos indrets de Trieste.

