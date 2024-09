Lletres i memòria. ‘Totxanes, totxos i maons’, molt més que un Bloc.

(La sèrie comença aquí)

El vídeo amb el desè capítol de la sessió que es va fer a casa meva el 26 de maig de 2021 el podeu veure aquí.

És un capítol bastant llarg en el qual parlo de com vaig començar a transitar per allò que els que hi entenen diuen la ‘blogosfera’.

En un moment determinat parlo de la meva jubilació, feliçment consumada el desembre de 2013, i això em dóna peu a recomanar-vos, onze anys després, la lectura de la crònica que sobre aquest tema vaig escriure aquí.

És una crònica pausada, moooolt pausada perquè em va ocupar un total de setze apunts escrits entre el 18 de desembre de 2013 i el 7 de febrer de 2014.

El primer apunt de la sèrie el podeu llegir aquí i l’accés als altres quinze que el segueixen el trobareu al final de cada capítol.

Que tingueu una lectura ben grata.

