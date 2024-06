Lletres i memòria: la cultura i els inicis en el món d’internet.

(La sèrie comença aquí)

(Vegeu aquí l’anterior capítol)

El vídeo amb el cinquè capítol de la sessió que es va fer a casa meva el 26 de maig de 2021 es aquest: (vegeu-lo aquí).

Es titula ‘La cultura i els inicis en el món d’internet’ i em serveix per explicar com va ser que, per necessitats de la meva feina, vaig haver d’entrar de seguida en el món d’internet.

Un internet que aleshores –primers anys 90– era encara molt primari però que gradualment va anar agafant velocitat de creuer, cosa que em va permetre d’anar-m’hi adaptant de manera també gradual.

D’aquest assumpte he parlat aquí unes quantes vegades. Per exemple, en aquest apunt de 2016.

(Continuarà)