Lletres i memòria. El món del jurat literari.

El vídeo amb el setè capítol de la sessió que es va fer a casa meva el 26 de maig de 2021 el podeu veure aquí.

Es titula ‘El món del jurat literari’ i descriu en una mica més de tres minuts les conclusions sobre la feina dels jurats literaris a què he arribat després d’uns quants anys de dedicar-m’hi.

Si escriviu en el cercador d’aquest Bloc la paraula ‘jurat’ us apareixerà una llarga llista d’apunts en els quals, amb més o menys intensitat, he parlat del tema.

Vegeu, per exemple, aquest que parla dels premis atorgats durant la Nit de Santa Llúcia de 2006. A tall de mostra només, perquè ja us he dit que és un dels assumptes sobre els quals he parlat més en aquestes pàgines.

(Continuarà)