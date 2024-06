Lletres i Memòria: el jove que cada dia comprava un diari.

(La sèrie comença aquí)

(Vegeu aquí l’anterior capítol)

El vídeo amb el tercer capítol de la sessió que es va fer a casa meva el 26 de maig de 2021 es aquest: (vegeu-lo aquí).

Es titula ‘El jove que cada dia comprava un diari’ i em serveix per explicar que quan tenia setze o disset anys vaig decidir que cada dia compraria almenys un diari, un costum que mantinc fidelment encara avui en format de paper.

Els seguidors d’aquestes Totxanes saben molt bé que la premsa –tant la diària com la periòdica– és un dels assumptes als quals solc fer referència més sovint. Destacar, doncs, alguns apunts significatius sobre el tema és feina impossible i, per tant, em limitaré a alguns aspectes curiosos.

Com, per exemple, la meva afició a les seccions de necrològiques i a les esqueles. Un món que vaig descriure l’any 2020 en una sèrie de cinc apunts que vaig titular “El curiós món de les esqueles als diaris” i que podeu començar a llegir aquí.

També he parlat d’alguns venedors de diaris que a força de veure’ls cada dia han esdevinguts amics. Vegeu aquest apunt de 2011 i aquest altre de 2016.

Aquí teniu un parell més d’apunts escrits fa tres anys sobre el costum, cada vegada més complicat, de comprar el diari. El primer és aquest i el següent és aquest.

Pel que fa a revistes, setmanals o mensuals, també he parlat en aquest Bloc. Per exemple la revista juvenil Oriflama (vegeu aquí), Enderrock (vegeu aquí), Serra d’Or (vegeu aquí), Tele/Estel (vegeu aquí) o, ja per acabar (i sabent que em deixo un munt d’informació en el tinter) el diari Avui en les pàgines culturals del qual vaig col·laborar durant una vintena d’anys (vegeu aquí)

(Continuarà)