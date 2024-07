Lletres i memòria: el diari Avui i la crítica literària.

(La sèrie comença aquí)

(Vegeu aquí l’anterior capítol)

El vídeo amb el sisè capítol de la sessió que es va fer a casa meva el 26 de maig de 2021 es aquest: (vegeu-lo aquí).

Es titula ‘El diari Avui i la crítica literària’ i em serveix per explicar com va ser que, per un feliç encadenament de coincidències, el mes d’octubre de 1989 vaig començar a col·laborar amb el suplement setmanal de llibres del diari Avui. Una col·laboració molt primerenca perquè, de fet, va començar en el segon o el tercer número que es publicava de l’esmentat suplement.

En aquest Bloc he escrit uns quants apunts sobre els meus inicis com a crític literari, però el mes de setembre de 2022 la bona gent de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana em va encarregar una ponència en el I Seminari de la Crítica Catalana per parlar-ne més extensament. Tot el que en aquella ocasió vaig explicar –ben mirat, una batalleta de iaio lletraferit– em va ocupar tres apunts que em semblen molt vàlids per il·lustrar aquest episodi de Lletres i memòria.

Els podeu llegir aquí per començar, aquí per continuar i, finalment, aquí per acabar.

(Continuarà)