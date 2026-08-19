A mesura que anem posant anys cada vegada li trobem més sentit al concepte ‘llei de vida’, una llei que no sempre s’acompleix però que, en essència, vol dir que l’ordre natural és que els fills enterrem als pares. I quan passa a l’inrevès –que passa, certament– entrem de ple en una altra categoria conceptual que com a mínim ens desconcerta: la de les coses ‘contra natura’.
A casa nostra el significat d’aquesta ‘llei’ el vàrem començar a entendre bastant aviat. Més concretament el mes de setembre de 1995, data de la mort del pare de l’A. I no va ser fins a la mort de ma mare –el 18 d’agost de 2006, ahir va fer exactament vint anys (vegeu aquí)– que el mecanisme no es va tornar a activar. Després ja tot va anar de baixada: el febrer de 2010 es moria mon pare (vegeu aquí) i l’abril de 2019 la mort de la mare de l’A. (vegeu aquí i també aquí) ens va posar definitivament en primera línia. És a dir, amb tots els números comprats per a la rifa del paper de protagonista en el següent funeral.
Ja sé que, llegit en fred, tot això que dic pot semblar una mica bèstia. És qüestió de perspectiva. Vull dir que la mirada que projectem sobre el present i el futur és molt diferent quan som joves o quan ja ens hem instal·lat a la setantena.
Posaré un exemple per explicar-me millor.
Des que era molt petit una de les referències que més recordo era la visita mensual del cobrador de ‘la germandat’. Amb aquest nom la meva àvia i mons pares es referien a una entitat que es deia ‘Montepío de la Vera Cruz’ (o similar) que venia a ser una espècie de mútua que, entre altres prestacions, servia per anar pagant al llarg de tota la vida l’enterrament. Recordo molt bé el dia de 1972 que, a la vista de l’imminent casament amb l’A., mon pare em va proposar de fer-nos una pòlissa complementària a la que tenia amb ma mare perquè podéssim gaudir dels mateixos beneficis. En aquell moment –amb 22 anys i a punt de començar una nova vida– la meva resposta va ser ràpida: Pagar-nos l’enterrament? No, no. Ja ho farem més endavant, més quan toqui.
Ens vàrem casar, van arribar els dos nois i en aquelles circumstàncies la idea de com ens pagaríem l’enterrament va quedar colgada en el magatzzem de la memòria sota una pila de necessitats molt més peremptòries.
Fins que, com he dit més amunt, el setembre de 1995 ens vàrem haver d’enfrontar a la primera mort familiar directa: la del pare de l’A. Aleshores va ser quan vaig començar a entrar en contacte amb els enrenous organitzatius que acompanyen una defunció… i amb la comoditat que representa tenir previstos alguns dels maldecaps administratius que se’n deriven. No tots, val a dir, perquè en el cas del meu sogre vàrem haver d’afrontar uns quants aspectes que no cobria la pòlissa, però en tot cas sí que vàrem tenir la tranquil·litat de saber que tan bon punt es va produir la mort teníem un telèfon on trucar i, a l’altra banda, una gent acostumada a atendre persones atribolades com era el nostre cas.
Però quan vaig entrar en allò que més amunt he definit com la nova perspectiva va ser fa just vint anys, quan es va morir ma mare.
Encara que avui sembli mentida en aquella època entre els dies 15 i 18 d’agost era habitual que a la portada dels diaris aparegués una fotografia del passeig de Gràcia presa des del Cinc d’Oros i enfocant cap a la plaça de Catalunya amb la calçada i les voreres pràcticament desertes. ‘Barcelona buida’, era el titular. I va ser precisament en les primeres hores d’un d’aquests dies, el 18, que es va produir la mort de ma mare a l’Hospital Clínic.
Com que no va ser pas una mort inesperada, més aviat al contrari, mon pare ja feia temps que tenia a punt el carnet de Santa Lucía (la Vera Cruz se’n va anar a l’aigua en començar els anys seixanta i Barcelona Aseguradora –l’entitat que agafar-ne el relleu– tampoc va trigar gaire a fer fallida, cosa que va obligar mon pare a buscar qui podia cobrir els enterraments d’ell i de la mare). Recordo perfectament que vaig sortir al carrer per telefonar al número que en el document s’indicava. Vaig seure en un banc de la plaça que dóna al carrer de Casanova, encara no eren les set del matí i confesso que les meves esperances de trobar algú en aquell moment no eren gaire sòlides… fins que al cap de pocs segons una veu d’inequívoc accent sudamericà va atendre la meva trucada. Tan bon punt va prendre nota del número de la pòlissa tots els meus dubtes es varen esvair: em va preguntar on era la difunta i a quin tanatori teníem pensat d’anar, també em va preguntar si hi havia algun altre factor a tenir en compte i li vaig dir que sí, que ma mare era donant del Banc d’Ulls, i en va prendre nota. Total: a les 12 del migdia a les oficines de Sancho de Ávila ens esperaven a mon pare, a mon germà i a mi i tot va anar seguint el seu curs sense cap entrebanc. Com una seda (*).
Vistos els resultats, la nostra posició davant del fet de pagar-nos de manera anticipada l’enterrament va començar a canviar. El cop de cap definitiu, però, va haver d’esperar al traspàs de mon pare, el febrer de 2010, per comprovar que el sistema funcionava bé i al cap d’uns dies l’A. i jo estrenàvem la nostra pòlissa amb el desig secret de trigar molts anys a fer-la servir i la voluntat addicional d’emprenyar el menys possible als qui es quedin aquí.
Allò que déiem de la llei de vida, vaja…
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(*) En evocar aquests records m’ha vingut a la memòria una situació similar relacionada amb el naixement del noi gran de casa, el 26 de juliol de 1975. Havíem lligat amb el ginecòleg que ell seria present en el moment del part i en aquesta confiança estàvem quan al noi se li va acudir de venir al món uns dies abans del que prevéiem i, a més a més, en les primeres hores d’un disabte, dia central d’un cap de setmana allargat pel fet que el divendres, Sant Jaume, era festiu. Recordo que mentre ens encaminàvem, de matinada, cap a la clínica m’imaginava que el ginecòleg a aquelles hores seria per Platja d’Aro o rodalies gaudint de les nits festives de l’estiu… fins que vaig veure que estava totalment errat. El doctor A.S. va estar en el lloc que calia i en el moment adient.
I tot va anar, també, com una seda.
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