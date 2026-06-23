“Les vides” de Vasari, a Proa i per primera vegada en català (lectures d’agost).

Quinze anys després d’aquell agost de 2011 que vaig dedicar a la lectura exhaustiva de les 1.005 pàgines de ‘Jo confesso’, la catedral narrativa de Jaume Cabre –de fet, varen ser quatre les lectures que en vaig fer per escriure finalment la meva crítica (aquesta) publicada el mateix dia que la novel·la arribava a les llibreries–, calculo que les meves lectures d’aquest estiu tindran un altre alicient de gran categoria. Em refereixo a “Les vides”, de Giorgio Vasari, obra publicada el 1550 –i el 1568 en una segona versió més ampliada que és la que ara podem llegir– el títol original de la qual és “Le vitte de’più eccelenti pittori, scultori e architettori”, que acaba d’editar Proa en tres volums que apleguen en total unes 3.200 pàgines.
Feinada grossa, doncs; tot i que, a diferència del llibre de Cabré, en aquesta ocasió no tinc cap encàrrec de comentar el llibre en cap article. Cosa que no em priva de reservar-me la possibilitat de fer-ho si crec que amb el que se m’acudeixi de dir després de la lectura puc aportar alguna informació que pugui ser d’utilitat per a qui em llegeixi.
Abans de dir alguna cosa sobre aquest Vasari crec que és just fer un elogi de la feina feta per Edicions Proa de cara a posar a l’abast del lector català títols cabdals de la literatura de tots els temps.
Citaré de memòria perquè amb les obres que estem fent ara al pis tinc una part de la biblioteca tapada i inaccessible, però la llista de llibres importants publicada per Proa en els darrers vint anys tindria títols de gruix com els Assaigs de Montaigne en tres volums, la Recherche de Proust (fins ara amb sis volums ja publicats i un parell que encara falten), l’Ulisses de James Joyce, les versions de Joan F. Mira de la Commedia i l’Odissea, el Cançoner de Petrarca, Les mil i una nits, l’Alcorà, la Descripció del món. Llibre de les meravelles de Marco Polo, La muntanya màgica, la Ilíada…
Perquè vegeu la manera exhaustiva i endreçada amb què Vasari (Arezzo, 1511 – Florència, 1574) enfoca des del primer moment la seva obra reprodueixo el sumari de la introducció:
“I. Objectiu de l’autor en escriure les Vides dels pintors, escultors i arquitectes. — II. Sobre una disputa nascuda al seu dia entorn de la major excel·lència de l’escultura o la pintura. Primer addueix les raons en favor de l’escultura. — III. Refutades aquestes, procedeix a desenvolupar aquelles en favor de la pintura. — IV. Tanca la disputa mostrant aquestes dues arts com a germanes, i ambdues excel·lents. — V. Proposa compendiosament tot allò que serà tractat en la introducció.”
I encara, abans de començar la descripció de les vides dels autors –l’honor d’obrir la llista li correspon, com gairebé no podia ser altrament, a Giovanni Cimabue— Vasari presenta una “Introducció a les tres arts del dibuix, ço és, arquitectura, escultura i pintura” que desenvolupa en tres capítols específics d’un centenar de pàgines en total.
Com podeu veure, doncs, tenim entre mans un llibre intemporal i de tots els temps que demana una atenció especial i promet el gaudi d’una lectura memorable.
Continuarà (n’estic segur).
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