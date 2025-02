‘La Piccola’ i ‘Le Nuvole’: dues llibreries italianes a Barcelona.

Ja fa bastants anys que la colònia estrangera més nombrosa a la ciutat de Barcelona és la italiana.

I encara que no ens ho sembli, bastant per davant de procedències de l’Amèrica del Sud.

Si més no això és el que diuen les estadístiques oficials.

(De fet, jo, que d’oficial tinc ben poca cosa, penso que la italiana és la segona. I que la primera és la española. Una colònia sempre benvinguda, només faltaria, però colònia estrangera a fi de comptes.)

No ens ha d’estranyar, doncs, que a Barcelona tinguem dues llibreries italianes. Una al barri de Sarrià –La Piccola (vegeu aquí)– en funcionament des de l’any 2000, i una altra al barri de Gràcia –Le Nuvole (vegeu aquí)– fundada l’any 2011.

M’agrada molt visitar les dues perquè trobo que les persones que atenen els possibles compradors són summament competents en la matèria literària italiana. Per proximitat de casa, però, la meva llibreria habitual és Le Nuvole, arrelada a Gràcia des de fa catorze anys i organitzadora del Festival di Letteratura di Barcelona (FLIB) (vegeu aquí), un esdeveniment que cada mes d’octubre, des de 2022, es celebra a la Biblioteca Jaume Fuster de la Plaça Lesseps i s’escampa no només pel barri sinó per tota la ciutat.

La fundadora de Le Nuvole és Cecilia Ricciarelli, nascuda a Roma i amb una vida summament interessant, a la qual el setmanari L’Independent de Gràcia li va dedicar no fa gaire aquesta entrevista.

A més a més no puc deixar de sentir-me fascinat des del primer dia amb aquesta llibreria per la seva inequívoca reivindicació de la música i l’obra de Fabrizio De Andrè (vegeu aquí), el gran Faber, autor d’una pila de cançons esplèndides i, molt especialment d’aquesta ‘delicatesse’ en forma de poema escrit el 1990, titulat ‘Le Nuvole’ (vegeu aquí) i recitat per dues dones, una jove i una altra de més edat –Lalla Pisano i Maria Mereu- que per l’autor reproduïen a la perfecció la veu de la terra que explicava el pas dels núvols damunt seu.

Le Nuvole

Fabrizio De Andrè (1990)

Vanno, vengono

Ogni tanto si fermano

E quando si fermano, sono nere come il corvo

Sembra che ti guardano con malocchio.

Certe volte sono bianche

E corrono

E prendono la forma dell’airone o della pecora

O di qualche altra bestia.

Ma questo lo vedono meglio i bambini

Che giocano a corrergli dietro per tanti metri.

Certe volte ti avvisano con un rumore prima di arrivare

E la terra si trema

E gli animali si stanno zitti

Certe volte ti avvisano con un rumore.

Vengono, vanno, ritornano

E magari si fermano tanti giorni

Che non vedi più il sole e le stelle

E ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.

Vanno, vengono

Per una vera, mille sono finte

E si mettono lì, tra noi e il cielo

Per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.

(ELS NÚVOLS: Van, venen / de tant en tant s’aturen / i quan s’aturen són negres com el corb / sembla que et miren i et maleeixen. // De vegades són blancs / i corren / i tenen la forma d’una garsa o d’una ovella / o de qualsevol altra bèstia. / Però els qui millor veuen això són els infants / que juguen a córrer al seu darrere per uns quants metres. // De vegades t’avisen amb gran estrèpit abans d’arribar / i la terra tremola / i els animals es queden en silenci / de vegades t’avisen amb gran estrèpit. // Venen, van, tornen / i potser es queden quiets durant tants dies / que no et deixen veure ni el sol ni les estrelles / i et sembla que no coneixes ni el lloc on ets. // Van, venen / per un de veritable, mil són falsos / i s’encabeixen allí, entre nosaltres i el cel / per deixar-nos només un desig de pluja.)