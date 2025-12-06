‘La Passionnata’, de Guy Marchand: apoteosi de la caspa (o españa vista des de França).

Ahir, tot llegint una notícia al diari italià La Repubblica vaig topar amb una paraula —‘passionnata’; és a dir, apassionada– que va disparar un record musical que portava enterrat dintre de la memòria des de fa una pila d’anys sense que fins ara sortís a la llum.
Em refereixo a ‘La passionnata’, una cançó de 1965 (el mateix any, per situar-nos, que els Beatles varen tocar aquí) escrita i interpretada –d’una manera certament… peculiar– per l’actor i cantant francès Guy Marchand (vegeu aquí) que des del moment que vaig sentir-la per primera vegada la vaig arxivar en la carpeta on conservo les pitjors cançons que s’han creuat en el meu camí des que tinc ús de raó.
‘La passionata’ és una apoteosi xarona i estreta de pit d’aquella españa que, vista des de França, la representava la famosa Carmen, de Prosper Mérimée (vegeu aquí).
No m’allargo més. Com que us suposo excitats i expectants us deixo aquí sota dues interpretacions de la cançó conservades al You Tube i tancaré l’apunt amb la reproducció de la lletra.
Avec toi il faudrait toujours vivre
La passionnata, la passionnata, la passionnata
Avec toi il faudrait toujours jouer
La co-co-mé, la comé, comé, comèdia
Tu voudrais que je sois espagnol
Que je chante en fa en sol
Tous les airs de Flamenco
Tu voudrais que j′ai un habit d’or
Le regard de matador
De Rudolf Valentino
Avec toi il faudrait toujours dire
Aie me qué, aie me quérida
Avec toi il faudrait toujours dire
Aie me vida, via via
Tu voudrais que je sois Andalou
Que je tombe à tes genoux
Avec une corde au cou
Tu voudrais que je sois riche et beau
Racé comme un hidalgo
Qui n′a pas peur des taureaux
Avec toi il faudrait toujours vivre
La passionnata, la passionnata, la passionnata
Avec toi il faudrait toujours jouer
La co-co-mé, la comé, comé, comèdia
Mais je suis né Porte des Lilas
Et j’ai la passionnata sur les fortifications
Je n’ai pas de châteaux en Espagne
Mes pays sont de cocagne
Je travaille chez Renault
