La dèria de les llistes d’èxits de Sant Jordi.

Mai he acabat d’entendre aquell neguit que cap a mitja tarda del dia de Sant Jordi li agafa a la majoria dels mitjans per publicar la llista dels llibres que s’han venut més al llarg de la jornada. Talment com si la gent necessités saber de seguida si l’ha encertat en la seva compra o no. O, més exactament, si la seva tria ha coincidit amb la que ha fet un nombre significatiu d’altres compradors.

El cert és que si algú s’atura un moment a pensar-hi, per molt que el ram del llibre i els llibreters estiguin informatitzats, és una veritable utopia pretendre saber quins han estat els llibres més venuts a totes les parades i amb quines quantitats durant el mateix dia. Ni tan sols l’endemà. Però com del que es tracta és de donar-li carn a la fera algú fa una trucada a una dotzena de llibreries importants per preguntar-los com han anat les vendes i amb les respostes obtingudes fa un estrafolari exercici d’extrapolació i destaca cinc títols que passen per ser els més venuts en ficció, no ficció i infantil i juvenil; tant en català com en llengua del 155. Vegeu, si no, aquí.

Enguany no ha estat pas cap excepció. I també, com ha passat en edicions anteriors (sobretot d’abans de la pandèmia), deu dies després, un cop fetes totes les comprovacions, la Cambra del Llibre ha fet públiques les seves llistes i les xifres que les acompanyen: les de vendes totals i les que corresponen a cada llibre. I el resultat sol ser bastant diferent, tal com podeu comprovar aquí. Com he dit fa un moment, el fenomen no és nou d’ara. Recordo que fa set anys en vaig parlar aquí mateix (vegeu l’apunt) i venia a dir, emparant-me en un article que havia publicat Màrius Serra a La Vanguardia española, que la xifra que resulta de sumar la recaptació dels vint títols més venuts (de debò) no arriba al cinc per cent del total de les vendes de Sant Jordi (*). És a dir, que ens enlluernem per una part molt escassa i, en canvi, deixem de banda el noranta-cinc per cent restant.

Vejam si per Sant Jordi de 2024 tenim ja la lliçó apresa…

————————————————————————————-

(*) Pel que acabo de llegir aquest cap de setmana en l’edició d’enguany de Sant Jordi el percentatge ha pujat un pèl més: ara és del set per cent. Però, vaja, si fa no fa som on érem…