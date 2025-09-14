Una Ballena Alegre que, ai las, no és un càmping…

Estic segur que a molts lectors el nom ‘La Ballena Alegre’ els portarà a la memòria la imatge d’un càmping que en els primers anys de la dècada dels seixanta es va instal·lar a la carretera de Castelldefels, en el terme municipal de Viladecans. I és molt possible també que aquest nom l’associïn amb altres càmpings d’aquella mateixa zona com ‘El Toro Bravo’, ‘Catite’ o ‘Filipinas’. La Ballena Alegre, però, va ser el primer de tots i el més complet. Es va inaugurar el 1964 i si no m’erro va funcionar sense interrupcions fins al 2004 quan una ampliació de l’aeroport del Prat va forçar-ne el tancament.
El càmping estava situat en aquella zona boscosa del litoral proper a Barcelona en la qual els arquitectes del GATCPAC, conjuntament amb Le Corbusier, havien projectat entre 1932 i 1935 el “Pla Macià” (vegeu aquí), una iniciativa que anava més enllà de dissenyar una zona destinada simplement al repòs i les vacances dels barcelonins sinó que es plantejava com una manera nova de concebre la convivència en una ciutat que, dissortadament, no va anar més enllà de la seva plasmació en unes memòries i damunt d’uns plànols.
Unes memòries i plànols que, per cert, encara avui s’estudien com un exemple de proposta urbanística racional i avançada al seu temps.
Uns anys abans de la creació del càmping el nom ‘La Ballena Alegre’ –o, més exactament, el nom ‘Club Juvenil La Ballena Alegre’— va entrar en la meva biografia perquè em remet a un programa juvenil que feien a TVE els matins dels dissabtes de 1960 (que va ser l’any que, el febrer, a casa dels pares va entrar la televisió). Jo tenia 10 anys, estudiava el curs d’Ingrés de Batxillerat i recordo que les explicacions sobre les activitats d’aquell Club Juvenil i, sobretot, els avantatges de què gaudien els nois que se’n feien socis eren reclams molt habituals en el programa.
No recordo detalls concrets però m’imagino que vaig convèncer als pares perquè m’hi apuntessin i que ells, enlluernats potser per tanta novetat que arribava a casa a través de la pantalla del televisor, varen accedir sense posar-hi cap objecció. El cas és que poc després va arribar a casa un sobre amb una carta de benvinguda, una revista, un carnet de soci… i una insígnia.
Aquesta:
L’emblema que m’acreditava com a soci del Club Juvenil La Ballena Alegre
Tot això ho recordava vagament perquè no m’han quedat gaires coses més d’aquest Club. Sabia que no conservava cap revista de les que cada tres mesos m’enviaven ni, molt menys, el carnet de soci. En canvi, el que sí que estava segur que tenia encara era la insígnia i, efectivament, he hagut de fer una recerca bastant ràpida (avantatges de tenir les coses endreçades) per un parell de capses dintre de les quals intuïa que la trobaria… i no m’he equivocat.
¿Per què evoco ara tot això?
Ho explico de seguida. I des del començament, perquè la història que hi ha al darrere em sembla que s’ho val:
Un dels llibres que aquest mes d’agost he llegit és la biografia de Rafael Sánchez Mazas, un dels fundadors de la Falange al costat de José Antonio Primo de Rivera. Un feixista, doncs, de pota negra. O ‘de rancio abolengo’, una expressió que estic segur que els agrada. El llibre es titula “Sánchez Mazas. El falangista que nació tres veces”, l’ha escrit Maximiliano Fuentes Codera, doctor en Història Contemporània i professor de la Universitat de Girona, i el passat mes de maig va arribar a les llibreries editat per Taurus.
Per situar el personatge us diré que Sánchez Mazas és aquell presoner que els últims dies de la Guerra Civil va sobreviure al seu afusellament en el Santuari del Collell i que Javier Cercas va popularitzar en aquella novel·la que es va titular “Soldados de Salamina”.
No cal que us digui que si us interessa entrar en els orígens i el pensament de tota aquella gentussa la biografia del professor Fuentes Codera és altament recomanable. O si més no per a mi, que gràcies a aquest llibre m’he assabentat d’un munt de detalls històrics que fins ara desconeixia.
Un d’aquests detalls fa referència a les tertúlies que es celebraven en el soterrani del ‘Café Lion’, al carrer Alcalà de Madrid. I, més concretament, a una tertúlia que a partir de 1932 es va reunir en aquell indret i que aplegava tots els noms fundacionals de la Falange: Luys de Santa Marina, Dionisio Ridruejo, Agustín de Foxà, José María Alfaro, Eugenio Montes, Julio Ruiz de Alda, César González-Ruano, Fernando de la Quadra Salcedo i, entre uns quants noms més, José Antonio Primo de Rivera. La tertúlia solia dirigir-la Rafael Sánchez Mazas i segurament va ser seva la idea de batejar-la amb el nom de ‘La Ballena Alegre’ inspirat per la pintura mural que presidia una de les parets i que tenia una inscripció en alemany —“Zum lustigen walfisch”— que es pot traduir com ‘la ballena alegre’ o ‘la ballena que es diverteix’.
A la paret del costat hi havia una altra pintura mural que reincidia en la mateixa simbologia i, per tant, el nom de la tertúlia va quedar ben consolidat per l’entorn en el qual es desenvolupava.
A part d’un munt de debats i controvèrsies, en aquest saló –que segons el professor Fuentes Codera era ‘el conservatori de l’estil de la Falange’— es va escriure la lletra i la música del “Cara al sol”, entre altres perles similars sobre les quals no m’estendré.
El cas és que la idea dels caps de TVE d’aprofitar aquell nom vint-i-cinc anys després per posar-lo a un club juvenil no sembla cap casualitat innocent. Si més no en aquella època en què els alumnes que anàvem al Batxillerat ens trobàvem des del primer curs amb una assignatura denominada Formación del Espíritu Nacional (FEN) que s’impartia amb professors nomenats directament des del Ministeri i a través d’uns quants llibres de text que publicava Ediciones Doncel, una empresa que també editava la revista ‘La Ballena Alegre’ que rebíem els socis del club.
Com he dit més amunt, jo aleshores tenia deu anys i em preparava per fer l’examen d’Ingrés de Batxillerat. L’any següent, ja a Primer, em vaig trobar amb “Vela y ancla”, el llibre de text oficial de l’assignatura de FEN d’aquell curs al qual dedicaré un apunt específic més endavant.
En tot cas us deixo ara amb una imatge de 2014 que he trobat escorcollant per la xarxa. És la convocatòria d’una trobada al mateix restaurant del carrer Alcalà feta per una denominada ‘Plataforma 2003″ de falangistes que ja aleshores, fa onze anys, semblava que no s’avergonyien de res.
No vull ni imaginar-me com deuen sentir-se ara mateix, aquesta indesitjable caterva de feixistes…
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!