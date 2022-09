Joan Fuster. Els aforismes d’agost.

(La sèrie comença aquí)

Tal com vaig explicar en aquest apunt tinc la intenció de dedicar cada dia d’aquest any que commemorem el centenari de la naixença de Joan Fuster a difondre un dels seus aforismes.

I al final de cada mes els recopilaré perquè en tingueu constància.

Avui continuarem la sèrie amb els trenta-un aforismes que he difós al llarg del mes d’agost.

“Una enemistat no és completa si no és recíproca. Quan trobis un candidat a enemic, no el deixis escapar.”

(31 d’agost de 2022)

“Tots els versos ja estan fets. Parlem de poesia, doncs.”

(30 d’agost de 2022)

“És trist no haver disposat d’un crític implacable quan més el necessitàvem.”

(29 d’agost de 2022)

“La pèrdua més dolorosa és la d’allò que encara no hem tingut.”

(28 d’agost de 2022)

“Les idees, clares; els sentiments, confusos.”

(27 d’agost de 2022)

“¿Et discuteixen? Doncs ja tens alguna probabilitat de tenir raó.”

(26 d’agost de 2022)

“Cal fomentar l’objecció de consciència, i no sols contra la guerra, sinó també -o sobretot- contra certes formes de pau.”

(25 d’agost de 2022)

“Imagineu-vos un estoic somrient: fora l’home perfecte.”

(24 d’agost de 2022)

“Que les vostres intencions siguin sempre bones. Us podran servir de coartada.”

(23 d’agost de 2022)

“Fins a un cert punt, tota pintura és autoretrat.”

(22 d’agost de 2022)

“Les persecucions religioses, en determinats països, tenen alguna cosa de crim passional: ‘la maté porque era mía’.”

(21 d’agost de 2022)

“Fixeu-vos-hi bé: sempre es fa la voluntat de Déu -la voluntat d’altri.”

(20 d’agost de 2022)

“No demanis comprensió ni al teu millor amic: a tot estirar, es limitarà a compadir-te, com tothom.”

(19 d’agost de 2022)

“Quan algú s’erigeix en jutge del seu germà, és que ja ha decidit condemnar-lo.”

(18 d’agost de 2022)

“Quan alguna vegada sembla que esteu d’acord amb altri, no en dubteu pas: és que hi ha un malentès.”

(17 d’agost de 2022)

“És bo de sentir-se lligat a una tribu: és una manera de tenir morts, déus i fills sense necessitat d’haver-se’ls de fer un mateix.”

(16 d’agost de 2022)

“Tinc por, i crido; tinc por, i callo. Tant se val: tinc por.”

(15 d’agost de 2022)

“La vida, ai!, és tan fragmentària!”

(14 d’agost de 2022)

“No ens hem pas d’enganyar: l’honradesa és un luxe caríssim.”

(13 d’agost de 2022)

“Som sincers en la mesura que ens convé ser-ho, i no més.”

(12 d’agost de 2022)

“No facis versos sobre la mort: és inútil. Fes testament, que resulta molt més pràctic.”

(11 d’agost de 2022)

“Hi ha homes que mereixen ser cornuts. Si no ho arriben a ser, és per culpa de la muller.”

(10 d’agost de 2022)

“La ira és cega, diuen. Una ira lúcida: això seria l’ideal.”

(9 d’agost de 2022)

“Tal com va el món, vindrà un dia en què ser jove serà un mèrit.”

(8 d’agost de 2022)

“No demanis clemència. Si te’n concedeixen, t’enganyaran.”

(7 d’agost de 2022)

“Tot això que jo ara penso i escric, ho han pensat i ho han escrit molta, moltíssima gent, abans que jo. Si no fos així, no tindria mèrit.”

(6 d’agost de 2022)

“Ningú no ens ofèn tant com aquell qui es nega a ser enemic nostre, justament quan nosaltres el volem per enemic.”

(5 d’agost de 2022)

“La veritat és aquesta: que Fortuny és un gran pintor, i Salvador Dalí, no.”

(4 d’agost de 2022)

“De fet, els gossos practiquen l’adulació, més que no pas la fidelitat.”

(3 d’agost de 2022)

“Cada oblit és una amputació, i no me n’adono.”

(2 d’agost de 2022)

“Precisament perquè som carnívors necessitem veterinaris.”

(1 d’agost de 2022)

(Continuarà el mes que ve)