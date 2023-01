Joan Fuster-Eduard Artells: una picabaralla de 1970 (més batalletes de l’arxiver) (1).

Sobre el corrector Eduard Artells he parlat unes quantes vegades en aquest Bloc. A part del que en diuen la Viquipèdia (això) o la Gran Enciclopèdia Catalana (això), quan a final de gener de 2021 es varen complir els cinquanta anys de la seva mort vaig publicar aquest apunt i pocs dies després vaig començar una sèrie de vuit apunts (aquests) en què vaig documentar un dels conflictes més virulents que Artells va tenir amb un escriptor al qual havia corregit més d’un llibre: Terenci Moix.

Segurament aquesta picabaralla va ser, per raons que entendreu quan llegiu els vuit apunts de la sèrie, la més cruenta i estripada de totes, però no va ser pas l’única que va mantenir públicament amb altres membres de la societat literària catalana. De fet, per dir-ho d’una manera que a l’interessat no li faria gens de gràcia, a Eduard Artells ‘li anava la marxa’ i no en deixava passar ni una. Talment com si en la polèmica trobés motius per carregar les piles.

Arran d’un article de Joan Fuster publicat al setmanari Tele/Estel el juny de 1970 el mes de juliol Artells li va respondre a la seva secció de Serra d’Or tot obrint una discusió -de gran nivell, val la pena de remarcar-ho- que es va allargar per mitja dotzena d’articles amb alguna intervenció de tercers.

He documentat tot aquest episodi que aniré desenvolupant en una sèrie d’apunts que comencen amb aquest d’ara.

També em sembla que he de fer esment a un estudi del professor J. Àngel Cano Mateu sobre aquest mateix episodi, de publicació recent. Tant que, de fet, la vaig descobrir quan jo ja havia fet tota la feina de recopilació documental. Cal problema, però: tota pedra fa paret, i aquest estudi del professor Cano, publicat a la Revista Valenciana de Filologia fa pocs mesos és una referència que pot ajudar els meus lectors a completar els topants d’una picabaralla entre gent interessant com Joan Fuster i Eduard Artells molt descriptiva dels temps en que ès va desenvolupar.

Una picabaralla que, ja us ho avanço ara, val la pena de seguir tranquil·lament, article a article, a la velocitat amb què l’aniré penjant en aquest Bloc.

(Continuarà)