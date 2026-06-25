Jo, guitarrista.

L’altre dia comentava (aquí) que després de vint-i-dos anys explicant en aquest Bloc els meus records de setanta-sis anys de vida tenia la impressió que ja em quedaven en el tinter poques batalletes per afegir a les que ja he explicat.
Una impressió que em semblava raonable fins que ha passat una cosa que la desmenteix i que de cop i volta aporta detalls del meu passat que recordava de manera molt ambigua.
La ‘cosa’ inesperada ha estat l’entrada en escena del Toni C., un company de feina de l’A. de fa cinquanta anys (més que menys) i amb el qual en una època molt concreta havíem tingut molt bona relació. Després els avatars de la vida, laborals i familiars, ens va separar (ell i la seva dona no viuen a Barcelona) i cadascú ha anat fent la seva sense tenir notícies del que passava a l’altra banda.
Fins que fa uns dies, per un enfilall de felices coincidències, en Toni C. va aconseguir posar-se en contacte per telèfon i correu electrònic amb nosaltres i d’aquesta manera hem reprès aquesta relació interrompuda des de fa tants anys.
Després del feliç retrobament (ara com ara només per via telefònica i electrònica) quan va fer-nos la primera pregunta normal en aquests casos —‘Què feu?’— em va sobtar moltíssim que em preguntés si encara cantava i tocava la guitarra, els detalls que li havien quedat de mi al llarg de mig segle sense veure’ns.
Mira que he escrit coses en aquestes Totxanes sobre el paper de la música a la meva vida –i, de retruc a la dels meus fills; tots dos amb feines molt relacionades amb la música– però sobre la meva dimensió de cantaire i guitarrista m’adono que he explicat ben poques coses. Una dimensió que m’apresso a dir que és real; o, si més no, ho era fa mig segle, tot i que continuo mantenint en forma la meva innata ‘bona oïda musical’ .
He explicat poques coses perquè, a fi de comptes, si em fixo en la meva trajectòria personal i professional posterior no hi ha gaire per contar. El que no se m’havia acudit és que per a algunes persones, com el Toni C., amb les quals la relació es va interrompre en un moment determinat el retrat que ha quedat de mi és tan peculiar com aquest: jo cantaire i guitarrista. Més concretament, fundador d’un grup de folk que ens féiem dir ‘Els Desganats’ i que fins i tot vàrem fer algunes actuacions per casals i grups d’amics.
Parlo dels últims anys seixanta, feu-vos-en càrrec.
Dit d’una altra manera, JA NO SOM EL QUE ÉREM (*).
(*) Som millors.
Tres cartells (no en recordo l’autor) de l’actuació que Els Desganats vàrem fer (no recordo on) el diumenge 1 de juny de 1969
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