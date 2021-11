Gràcia: places, carrers i música (Enderrock 323; octubre de 2021).

(La sèrie comença aquí)

Gràcia: places, carrers i música

Joan Josep Isern (Enderrock, 323; octubre de 2021)

La bona gent de ‘Disco 100’, que em coneix els gustos des de fa molts anys, m’avisa que acaben de rebre l’últim treball de Jackson Browne i corro a buscar-lo. I a la mateixa botiga m’adono que el músic californià tanca el disc amb una cançó titulada ‘A song for Barcelona’.

Browne, que des de fa temps té un apartament a Gràcia (la ubicació del qual és un dels secrets més ben guardats del barri), ha escrit una magnífica declaració d’amor amb ritme de rumba a la ciutat i al barri. La lletra parla, entre altres referències, de Gaudí i de Jujol i cap al final passa de l’anglès al català per dir coses com ‘ara som sis milions i un’. I la cançó s’acaba amb una extensa tirallonga de noms de places i carrers barcelonins com, per exemple, Torrent de l’Olla, carrer de l’Or, Encarnació, plaça del Sol o Verdi.

No és aquesta, però, la primera vegada que el nomenclàtor de carrers del barri esdevé tema central d’alguna cançó. Sense pretendre ser exhaustiu, la primera referència de què tinc constància es remunta a trenta anys enrere. Es tracta de la cançó de Miquel Pujadó ‘Les places de Gràcia’, del disc ‘Ambaixador d’enlloc’ (Picap, 1990). La segona és de més cap aquí: em refereixo a ‘Si tu vas a peu per Gràcia’, del disc de Víctor Bocanegra ‘Cançons de l’Akidelara’ (Saurí Records, 2013). Sense oblidar, és clar, unes quantes referències que Gato Pérez va anar escampant al llarg de la seva discografia, en què tenen un paper important els gitanos que viuen concentrats en una zona molt concreta de l’antiga vila de Gràcia –Fraternitat, plaça del Raspall, Josep Torres, Igualada, Francisco Giner, Progrés– al centre de la qual l’Ajuntament va crear una plaça dedicada al gran Gato.

La peculiar estructura del barri –amb uns carrers que no és estrany que al llarg del seu traçat canviïn dues o tres vegades de nom- i l’estratègica situació de les seves places crida l’atenció del visitant i mostra el fort caràcter d’una vila que en dues etapes diferents del segle XIX va ser independent de Barcelona, un esperit que encara sembla present en la gent que hi viu. Molts dels carrers conserven els noms dels antics propietaris dels solars i també destaquen sèries temàtiques com, per exemple, els provinents del món de la joieria: carrers Or, Perla, Topazi, Robí (també Maragda i Plata, avui ja desapareguts) i, sobretot, la plaça del Diamant, un espai que Mercè Rodoreda va immortalitzar el 1962 quan va agafar-ne el nom per posar títol d’una de les mi-llors novel·les catalanes de tots els temps, ambientada en el cor d’un barri que precisament aquest estiu que acabem de passar ha recordat que quaranta anys enrere es va filmar en els seus carrers i places la pel·lícula de Francesc Betriu basada en el llibre.

Efectivament, entre juny i setembre de 1981 Gràcia i els graciencs van tocar de prop el món de la gran pantalla amb un esdeveniment que va transformar temporalment la fesomia de carrers, botigues i edificis per aproximar-los a l’època del relat. Es van fer fins a nou localitzacions diferents en diverses zones del barri entre les quals destaca l’envelat de festa major que es va muntar a la mateixa plaça del Diamant. Un envelat autèntic, dels ‘d’antenes’, que l’equip de producció del film va trobar en un magatzem de les Borges Blanques.

D’aquell rodatge n’ha quedat una extensa col·lecció de fotografies fetes per Josep Maria Contel, president del Taller d’Història de Gràcia. En unes quantes d’aquelles imatges no és gens difícil veure un jove Ramon Muntaner molt atent al director, els tècnics i els actors tot cercant la inspiració per compondre la que és una de les bandes sonores més brillants del cinema català –‘La plaça del Diamant’ (Belter, 1982)– en la qual no passen gens desapercebuts els delicats arranjaments fets per l’enyorat compositor i flautista Jep Nuix.

Diuen que Gràcia és el Greenwich Village barceloní, una afirmació a la qual jo, que hi visc, m’adhereixo ferventment.

(La sèrie continuarà el mes que ve)