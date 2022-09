Françoise Hardy, inoblidable.

La publicació, dies enrere, de dos esplèndids articles a ‘El Temps de les Arts’ (un dels digitals que jo segueixo i que us recomano) escrits per Carles Gámez i dedicats a la figura de Françoise Hardy —‘La melodia de l’enyorança’, aquest , i aquesta selecció de dotze cançons seves– em va retornar a la memòria la figura d’aquesta irrepetible cantant que la gent de la meva generació tenim instal·lada en un lloc eminent del bagul dels records més estimats.

Carles Gámez ens explica que, després d’una temporada d’èxits relatius, Hardy va tornar de Londres fascinada per una cançó: la cantava Vera Lynn, una veterana intèrpret anglesa, i es titulava ‘It Hurts to Say Goodbye’.

Sonava així:

Quan Françoise Hardy va decidir-se a cantar aquella cançó una mica carrinclona i portar-la cap al seu territori estilístic va tirar mà de la gent que tenia al seu voltant i, entre aquests, es va decantar per la millor tria que podia fer: el gran Serge Gainsbourg, que li va escriure una lletra plena de divertides al·literacions i jocs de paraules que es va convertir, el 1968, en el seu segon gran èxit internacional després de ‘Tous les garçons et les filles’, de 1962. La cançó és deia ‘Comment te dire adieu’ (Viquipèdia) i sona així:

I per acabar us deixo la lletra en francès de Serge Gainsbourg. Us aconsello que l’aneu llegint mentre sona en la pantalla de You Tube que us he incrustat just aquí sobre.

Us divertireu:

Comment te dire adieu

Sous aucun prétexte, je ne veux

Avoir de réflexes malheureux

Il faut que tu m’expliques un peu mieux

Comment te dire adieu

Mon cœur de silex vite prend feu

Ton cœur de pyrex résiste au feu

Je suis bien perplexe, je ne veux

Me résoudre aux adieux

Je sais bien qu’un ex amour n’a pas de chance, ou si peu

Mais pour moi une explication voudrait mieux

Sous aucun prétexte, je ne veux

Devant toi surexposer mes yeux

Derrière un kleenex, je saurais mieux

Comment te dire adieu

Comment te dire adieu

Tu as mis a l’index nos nuits blanches, nos matins gris-bleu

Mais pour moi une explication voudrait mieux

Sous aucun prétexte, je ne veux

Devant toi surexposer mes yeux

Derrière un kleenex, je saurais mieux

Comment te dire adieu

Comment te dire adieu