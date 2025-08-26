No ho poden evitar: són españols i ho porten gravat a foc en l’ADN.
Llegeixo al diari Ara del 21 d’agost (vegeu aquí) que a l’estadi Santiago Bernabéu s’ha començat a escampar un costum veritablement miserable: cada vegada que surt al camp el nou fitxatge argentí del Real Madrid, Franco Mastantuono, el festegen amb crits entusiastes de “Franco, Franco, Franco”.
La casualitat ha volgut, a més a més, que el mateix dia i en la mateixa pàgina del diari aparegués aquesta altra notícia (vegeu-la aquí) que informa d’uns quants canvis en la normativa que afecta als àrbitres de futbol a partir d’aquesta temporada que acaba de començar.
Una de les novetats més significatives és que, per primera vegada des de 1969, els àrbitres recuperen el seu nom de pila (*) i perden el segon cognom. Vull dir, per posar un exemple, que el que fins ara era ‘el colegiado De Burgos Bengoechea’, a partir d’ara serà Ricardo de Burgos i avall.
Els orígens d’aquesta decisió els vaig explicar l’any passat en un apunt (vegeu-lo aquí) que parlava d’això i d’alguna cosa més.
Però si voleu anar per feina us reprodueixo aquí el que explicava en relació a la manera de denominar els àrbitres:
Fragment de l’apunt que vaig publicar el 14 de febrer de 2024
“La setmana passada alguns diaris es varen fer ressò de la mort de l’àrbitre de futbol Angel Franco Martínez, l’home que, sense tenir-ne cap culpa, va ser el causant que en els primers anys de la dècada dels setanta les cròniques periodístiques i els papers oficials eliminessin el nom i el primer cognom dels àrbitres de futbol i passessin a ser denominats només amb els dos cognoms. Costum que encara avui es manté.
Certament, jo recordo haver sentit parlar durant la dècada dels seixanta d’àrbitres com Ángel Bañón o José Emilio Guruceta (aquell pocavergonya que un diumenge de 1970 va robar-nos descaradament en un partit contra el Madrid), però sembla que en algun en algun moment de la temporada 1971-1972 o potser la 1972-1973 va començar a ser habitual que les actuacions del ‘colegiado’ Angel Franco mereixessin titulars a la premsa per l’estil de ‘Franco es muy malo’, ‘desastroso Franco’, ‘la mala tarde de Franco’ i similars que van despertar les suspicàcies del règim que no tolerava la més mínima insinuació de crítica o burla al Dictador (uf! segon pocavergonya que apareix en aquest paràgraf. Ho sento).
Com no podia ser altrament el Ministerio de la Gobernación es va posar en acció de seguida i va ordenar de manera discreta i gairebé clandestina a la Federación española de Futbol que a partir d’aquell moment els àrbitres fossin denominats només amb els dos cognoms: Franco Martínez, Acebal Pezón, Ortiz de Mendívil, Gil Manzano, Mateu Lahoz, Medina Cantalejo, Undiano Mallenco, etc.
Una història, doncs, curiosa que llegida amb ulls d’ara i per part de la gent més jove pot donar una idea bastant aproximada de com anaven les coses en aquells anys de franquisme delirant del qual encara avui perdura un munt de coses (i no continuo; almenys avui)…”
El senyor Franco Martínez
(*) Per cert, parlant de coses que poden servir per il·lustrar la gent més jove aprofito l’avinentesa per explicar que l’origen de l’expressió ‘nom de pila’ no es remet ni a la marca Tudor ni a la Duracell. És una referència a la pica baptismal (‘pila bautismal’ en llengua del 155), un indret (vegeu aquí) que tots els de la meva generació –i algunes més de posteriors– va visitar poc després d’arribar a aquest món.
