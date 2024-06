Festa de la Música 2024 (un any més).

En l’atapeït calendari de Dies Internacionals, Universals o Mundials d’Alguna Cosa que tenim al llarg de l’any –una dèria que no es va aturar ni en temps de pandèmia– avui li arriba el torn a la música. Pel que sembla, això de la Festa de la Música és un invent (vegeu aquí) del ministre francès de Cultura Jack Lang que el 1982 va pensar que fóra bo d’instaurar un dia en el qual, sota el format de festa coincident amb l’entrada de l’estiu, els ciutadans copséssim la importància que té la música a les nostres vides.

No és pas aquesta la primera vegada –ni serà la darrera, ja ho aviso (*)— que dedico un apunt a parlar del tema ni tampoc pretenc atorgar-me la paternitat de la idea que exposaré, però cada vegada estic més convençut que la millor manera de valorar el paper de la música en la nostra quotidianitat seria aconseguir que durant les vint-i-quatre hores del dia d’avui no sonés ni una sola nota. Ni a la ràdio, ni a la televisió, ni a la xarxa, ni als ascensors, ni a les sales de concerts, ni als fils musicals, ni als mòbils.

Enlloc.

Per cert, ara que parlo de mòbils, alguna institució benemèrita de les moltes que diuen que vetllen per l’equilibri ambiental i la salut mental de la ciutadania hauria de propugnar la idea de dedicar un Any Internacional Sense Musiquetes Als Mòbils.

I si és un lustre, encara millor.

Si calen signatures ja poden comptar amb la meva des d’aquest moment.

(*) Un apunt molt similar a aquest l’he anat publicant amb motiu de la Festa de la Música dels anys 2005, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 i algun altre per entremig que segurament em deixo. La reivindicació continua, doncs, en peu. I la meva irritació per les musiquetes dels mòbils –una altra mena de pandèmia agreujada per l’impudor dels seus propietaris a l’hora d’enraonar a crits en qualsevol lloc on els sona l’aparell– continua amb tendència creixent. Alarmantment creixent, diria…