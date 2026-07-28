Feines d’agost.

D’uns anys ençà quan s’acosta el mes d’agost preparo una llista de les coses que tinc previstes de fer durant aquells dies estivals. Són feines que, sense ser res de l’altre món, requereixen una dedicació una mica més intensa de l’habitual i que, bàsicament, consisteixen a endreçar, reordenar, seleccionar i eliminar (quan cal) papers, objectes i altre material que tinc arxivat per casa.
Al llarg dels anys el meu instint –també en podríem dir tècnica– de drapaire (del qual he parlat més d’una vegada, per exemple aquí i aquí) s’ha anat refinant. Ara sé que hi ha un percentatge de coses que inicialment em poden cridar l’atenció per conservar-les; unes coses l’interès de les quals finalment, ai las!, minva i tard o d’hora acaben a la paperera.
A més a més enguany, amb el braç dret enguixat de l’A., la part del meu temps dedicada a les feines de casa s’ha incrementat notòriament. I encara sort que ja fa un parell de setmanes que els paletes han enllestit la nova instal·lació d’aigua del pis i el nou bany i podem circular per casa sense entrebancs i sabent que tot és en el lloc que li pertoca.
La llista de feines que ara com ara mantinc pels propers dies abasta un primer apartat dedicat a les lectures. Un apartat important que enguany dedicaré a les ‘Vides’, de Giorgio Vasari (vegeu el que explicava aquí) i el complementaré amb les memòries de l’arquitecte, polític, arqueòleg i historiador de l’art Josep Puig i Cadafalch, una lectura que tinc pendent des de fa molt de temps i que ara m’és gairebé obligada ja que des de fa pocs mesos sóc membre de la Junta de l’Associació d’Amics de Josep Puig i Cadafalch (vegeu aquí).
També vull dedicar un temps a llegir els textos del magnífic catàleg que es va editar a propòsit de la gran exposició sobre Fra Angelico (‘Beato Angelico’, li diuen a Itàlia) que es va poder veure a Florència l’any passat (així, de passada, practico l’italià). I si encara em queda bufera també m’agradaria llegir les noves versions que ha fet Pau Sabaté de la Ilíada i l’Odissea i que ha editat La Casa dels Clàssics en la col·lecció Bernat Metge Universal.
Una altra feina que ja he començat aquests dies sense esperar l’entrada del mes d’agost és una reorganització d’alguns àlbums fotogràfics familiars (de fotografies de paper, vull dir) sobre la qual espero poder explicar alguna batalleta perquè l’exercici de revisar fotogràfies de fa mig segle dóna joc per a un munt de reflexions i sorpreses.
També em dedicaré a esporgar la biblioteca per fer lloc a la trentena llarga de llibres arribats a casa recentment i que encara estan pendents de catalogar a la base de dades de la biblioteca familiar.
Una altra cosa que aquest agost m’atreu -pel que té de novetat- és assabentar-me bé de com funcionen els nous invents de jocs de lògica i de deducció que d’un temps ençà estan proliferant com bolets. Més concretament tinc dos llibres de Murdoku, un de Murdle i un altre de Bordergrams, tots en les preceptives versions en català, és clar. Els aniré provant a poc a poc i si em semblen mínimament interessants miraré de deixar constància de les meves impressions en aquest Bloc.
De cara a les feines que tinc compromeses per al proper trimestre començaré a preparar la sessió que el dimarts 17 de novembre tinc programada amb l’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Badalona sobre un tema que em sembla divertit i força suggerent: “1965. L’any que els Beatles van tocar a Barcelona” (vegeu aquí). De cara als primers dies de setembre prepararé també la part que em correspondrà a mi de la Passejada de Festa Major pel barri de la Salut (el meu barri) tot seguint les petjades de Pompeu Fabra, nascut l’any 1868 per aquells encontorns.
I el Bloc, és clar. Que encara que sembli que el tinc una mica abandonat us asseguro que continuarà donant notícia que estic viu. I amb ganes de fer coses.
Moltes coses i totes bones.
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