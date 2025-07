Escenes milaneses (entre els Beatles i Linkin Park) (i 2)

(Vegeu aquí l’apunt anterior)

Pocs dies abans de començar el viatge a Milà vaig saber que el 24 de juny –just el dia del meu sant– s’inaugurava una exposició de fotografies (aquesta) que commemorava que aquell mateix dia de seixanta anys enrere els Beatles havien actuat per primera vegada a Milà dintre de la mini-gira que pocs dies després visitaria Barcelona (i de la qual ja he parlat aquí).

El lloc on es feia l’exposició –batejada amb un nom ben engrescador: “Tutti pazzi per i Beatles” (Tots bojos pels Beatles)— era a tocar del Teatre de la Scala i, per tant, molt cèntric. La inauguració estava prevista a les set de la tarda i, tot i que aquell dia l’havíem tingut molt atapeït i ja érem a l’apartament, la meva curiositat va superar la mandra i la xafogor. Així doncs, em vaig posar la samarreta commemorativa dels seixanta anys del concert de la Monumental que uns dies abans li havia comprat a l’amic Miguel Navarro i em vaig encaminar cap al tramvia 3 en direcció al centre.

Assegut en el tramvia em va cridar l’atenció un noi d’uns trenta anys abillat amb una samarreta del grup Linkin Park (vegeu aquí) i un parell de nois més al seu costat abillats també amb samarretes del mateix grup. Aleshores vaig recordar que al matí, fullejant el Corriere della Sera, havia vist alguna notícia sobre aquest grup que, en principi, no va atreure el meu interès. Una ràpida consulta al mòbil em va informar que aquell mateix vespre, a l’Hipòdrom de Milà, el grup actuava en el marc d’una àmplia gira europea que quan redacto aquest apunt encara està en marxa.

En un moment del trajecte un dels nois va adonar-se de la meva samarreta –assegut com estava jo, només podia veure la part del davant, la que reprodueix el cartell de la Monumental— i ho va comentar més o menys dissimuladament amb els seus col·legues. M’imagino que li deuria cridar l’atenció que aquell ‘nonno’ anés abillat d’aquella manera i durant uns moments es va establir un corrent de mirades recíproques.

Quan el tramvia va arribar al final del trajecte vàrem baixar tots plegats i de seguida els vaig perdre de vista. Faltaven pocs minuts per a les set i no volia arribar amb la festa començada. La realitat, però, va ser que, de festa, no n’hi va haver gaire i que encara em van sobrar un parell de minuts. La porta estava tancada i s’havia format al carrer una cua d’unes trenta persones a la qual em vaig incorporar. Van ser uns cinc minuts d’espera però amb aquella estona ja vaig veure que la gent es fixava en la meva samarreta, sobretot per la referència explícita que hi duia estampada al seixantè aniversari i a la ciutat de Milà.

La samarreta pel davant

La samarreta pel darrere

Tan bon punt ens va deixar entrar em vaig encaminar de seguida cap a l’espai de l’exposició, formada per una seixantena de fotografies de gran format en blanc i negre fetes per diversos periodistes gràfics durant el concert de la tarda i amb el complement de tres plafons amb resums del que la premsa milanesa havia dit abans i després del concert.

Quan he dit més amunt que de festa poca em refereixo a la impressió que vaig tenir de ser en un acte amb molt poc relleu organitzatiu. No hi va haver cap mena de ritual, ni parlaments, ni tan sols es va pensar a fer un fulletó informatiu pels visitants. Ja no dic un catàleg, que és el que m’hauria agradat per comprar-lo de record. Badant de fotografia en fotografia vaig veure de seguida que la meva samarreta cridava l’atenció d’alguns visitants fins al punt que un home em va preguntar si es podia fotografiar amb mi, cosa a la qual em vaig prestar amb molt de gust. Poc després l’escena es va repetir amb un altre dels visitants.

Una estona després vaig veure una dona d’uns cinquanta anys que estava aturada davant d’una imatge i explicava coses a un grup de sis o set noies molt joves que l’acompanyaven. M’hi vaig acostar i per les seves paraules vaig deduir que era una representant de la galeria que acollia l’exposició. La vaig saludar, em va confirmar que era la responsable dels arxius d’aquella sala i li vaig preguntar si l’organització havia previst generar algun paper informatiu de la mostra. La resposta va ser que no, que a la pàgina web havien penjat unes quantes fotografies i amb això consideraven el tràmit ja complert. Com que mirava insistentment la meva samarreta li vaig explicar que jo havia estat a l’actuació de Barcelona que es va fer nou dies després de la de Milà però, francament, la sensació que vaig tenir era que tenia més ganes d’anar-se’n cap a casa tan bon punt les circumstàncies li ho permetessin que d’atendre als visitants.

A les vuit del vespre m’enfilava novament al tramvia 3 i mitja hora després ja era a l’apartament amb la Mila i l’A.