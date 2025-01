Encara més mots curiosos i falsos amics italians.

Ara fa cinc anys, tot just pels inicis del confinament pel Covid-19, vaig començar a familiaritzar-me —‘estudiar’ fóra dir massa– amb la llengua italiana.

Com sol passar quan t’endinses en una llengua que no coneixes, al principi els mots et criden l’atenció més per com ‘et sonen’ que pel seu significat concret i sobretot per com, sovint, et remeten a mots de la teva pròpia llengua. Encara que la similitud es redueixi només a la façana del mot. És a dir, encara que el seu significat no tingui res a veure amb allò que en aparença correspondria a la nostra llengua.

Aquests mots enganyosament relacionats amb una llengua i l’altra en el món de la lingüística són coneguts amb el nom de ‘falsos amics’.

El juny de 2020 vaig començar, doncs, a fer llistes d’aquestes similituds i posar-les en dos apunts (aquest i aquest) que us recomano que llegiu ja que allí explico els orígens del concepte dels ‘falsos amics’.

Deu mesos després –l’abril de 2021– vaig continuar amb un tercer apunt (aquest) en el qual vaig afegir el concepte de mots ‘curiosos’. O que, si més no, a mi em cridaven l’atenció.

En els darrers quatre anys el meu contacte amb l’italià –aquella ‘familiarització’ que us deia més amunt– ha progressat força, sempre en pla autodidacte, cosa que ha comportat que la llista de falsos amics i mots curiosos creixés bastant més.

Us ofereixo, doncs, la quarta llista que us posa al dia de tot el que fins ara he pogut anar arreplegant.

Espero que, si més no, us diverteixi.

BADANTE : assistent, infermer, mainader, cuidador

BALENO; IN UN BALENO : llampec ; en un tres i no res, un tancar i obrir d’ulls

CALAMITA : imant

CALCA : multitud, gernació, tumult

CARME : vers, poema, himne (sempre en composicions que celebren fets o persones concretes)

CAVARSELA : sortir-se’n, sobreviure

DIMORA : domicili, llar, residència, mansió

FACCENDA : assumpte, tema, afer, qüestió, empresa

FRACASSO : soroll, estrèpit, terrabastall

FREDDURA : broma, joc de paraules, facècia

GENERO : gendre

GRAFFIARE : esgarrapar, ratllar, rascar

GRATA : reixa, graella

IN QUOTA : a gran alçada

MISTO : barreja, combinació, mixtura

MODULO : formulari, imprès, sol·licitud

ORMAI : ara, actualment, ja

PILOTA : pilot

PULIZIA : neteja

PUTTO, PUTTI : querubins, amorets, angelets d’ornamentació en pedra, pintats, brodats… (denominació popular)

RATA : termini, quota, lletra de canvi, mensualitat

ROVELLO : rossec, turment

SARDANAPALESCO : cràpula, viciós, luxuriós (el mot prové d’Assurbanipal, rei assiri)

SORBIRE : aguantar, suportar

STAFFETTA : cursa de relleus, relles ; missatger, testimoni

STREPITOSO : increïble, fantàstic, impressionant, meravellós, rotund, estupend

TRABALLARE; TRABALLANTE : tentinejar, fer tentines, trontollar, bransolejar ; inestable, tremolosa, vacil·lant

TUTTORA : encara ara, fins ara, continua

VERDESCA : tintorera, tauró blau

VOLATA : esprint al final d’una cursa

(Continuarà més endavant)