En record de l’estimat Francesc Castanyer.

Acabo de saber que la matinada passada ens ha deixat Francesc Castanyer i Figueres, home savi, afable, aficionat als encreuats i els jocs de paraules, bon amic de casa i sens dubte, el degà dels enigmistes: d’aquí a tres mesos (el 18 febrer) hauria complert 107 anys.

Segur que més endavant hi haurà ocasió per parlar amb una mica de perspectiva del que ha estat la seva llarga vida. Però com que en aquestes Totxanes -de les quals em consta que era lector habitual- he parlat d’ell amb una certa assiduïtat us deixo aquí l’enllaç que us permetrà accedir als setze apunts -a part del present- en els quals ell ha estat present, ja sigui com a protagonista principal o com a personatge colateral.

Ho faig amb les presses del moment i amb el desig que us decidiu a llegir-los per adonar-vos de qui era el mestre Francesc Castanyer.