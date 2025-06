Els últims panots amb lletres de Barcelona.

Fa set anys vaig publicar una sèrie de tres apunts seguits dedicats als panots de les voreres barcelonines.

De fet, ara que hi penso, sobre els panots he parlat en nombroses ocasions perquè els considero un dels elements més encertats de l’urbanisme de la meva ciutat.

El tres apunts a què faig referència —aquest, seguit d’aquest i d’aquest altre– els vaig escriure de resultes de la publicació d’un llibre molt especial —aquest— de Frederic Perers dedicat a una espècie de panot que ja fa anys que ha desaparegut: els panots de lletres que servien per senyalitzar els noms dels carrers de manera inequívoca pels transeünts.

Avui acabo de rebre un correu del mateix Perers en el que m’adjunta un breu video que explica l’extracció dels últims panots de lletres que quedaven encara i el seu trasllat als magatzems del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).

L’explicació que acompanya el video, feta pel mateix Frederic Perers, m’estalvia embrancar-me en més detalls:

“És una acció que trasllada, de la vorera al museu, el gentilici del primer topònim regional que tingué l’àrea on es va fundar Barcelona. Al número 1 de la Via Laietana, a tocar del carrer d’Àngel Baixeras, hi va haver la darrera inscripció amb panot lletra amb el nom del carrer. Hi era des dels anys vint del segle passat i hi va ser fins al 29 de novembre de 2018, quan va ser desinstal·lada aprofitant la reforma del carrer. L’acció va consistir a extraure el nom de la vorera. Posteriorment, les peces van ser transportades dins d’un contenidor del MUHBA fins al Centre de Col·leccions de la Zona Franca. Allí van ser registrades i se’ls va atorgar el número d’inventari MHCB-45717. El 20 de febrer de 2019 va tenir lloc l’acte formal on es va oficialitzar la donació dels vuit panots lletra al museu. Les inscripcions amb panot lletra van ser fetes servir a partir de 1916 com a segon sistema de retolació de l’espai públic barceloní. En trobareu tota la informació a ‘Voreres, la memòria subtil’, editada per l’Ajuntament de Barcelona el 2017.”

Si us cal saber més coses sobre Frederic Perers aquest és l’enllaç a la seva pàgina web.

Veureu que és un home inquiet i carregat d’idees. Dels que val molt la pena d’anar seguint.